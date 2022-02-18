Spotify tartışma yaratan isme iki kat fazla ödemiş

Müzik ve podcast platformu Spotify'ın başını ağrıtan ünlü içerik üreticisi Joe Rogan yine eleştiri oklarını üzerine çekti.

Sozcu.com.tr

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Spotify’ın bir süre önce 100 milyon dolarlık anlaşma imzaladığını duyurduğu içerik üreticisi Joe Rogan geçen aylarda podcast programında Covid-19 aşı karşıtı bir doktoru ağırlamış ve bu adım hem Spotify hem müzisyenler hem de dinleyicilerin tepkisini çekmişti.

Aralarında Joni Mitchell ve Neil Young’ın da olduğu çok sayıda müzisyen Spotify’dan ayrılma kararı almış ve çok sayıda Spotify kullanıcısı da aboneliklerini iptal etmişti.

Geçtiğimiz süreçte 100 milyon dolarlık bir anlaşma yaptığı açıklanan Joe Rogan’ın aslında 3.5 yıllık sözleşme için 200 milyon dolar aldığı ortaya çıktı. ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’a konuşan kaynaklar, Spotify’ın Rogan’a 200 milyon dolar ödediğini duyurdu.

MÜZİSYENLER İSYAN ETMİŞTİ

Şirket ve Rogan konuyla ilgili bir açıklama yapmazken 2023’te Rogan’ın sözleşmesinin yenilenebileceği de kaydedildi. Podcast’e 1 milyar dolar yatırım yapan Spotify 2019’da kâr elde ettikten sonra zarar elde etmeye başladı. Business Insider’da yer alan habere göre Spotify, 2020’de her gün 2.2 milyon dolar zarar elde etti.

Spotify’ın Rogan’a rekor düzeyde para vermesi, platformdaki müzisyenlerin tepkisini çekmişti. Spotify’da dinlenen her müzik için platform müzisyenlere 0.0038 dolar ödüyor.

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