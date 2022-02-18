Teknosa’dan 7.5 milyar ciro

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 2021 yılında 131,5 milyon TL net kâra ulaştı.

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Teknoloji perakendeciliği ve e-ticaret alanında faaliyet gösteren Teknosa, 2021 yılı bilançosunu açıkladı.

Şirket, yıl sonu itibarıyla cirosunu geçen yıla göre yüzde 34'lük büyüme ile 7,5 milyar TL'ye, net kârını da 131,5 milyon TL'ye çıkardı.

2021 yılında e-ticarette de 1,1 milyar TL seviyesinde ciro elde edildi, online satışların perakende cirosu içindeki payı da yüzde 15,3 olarak gerçekleşti.

Teknosa, bu yıl 169 milyon TL'lik yatırım planıyla büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.

Şirketin finansal performansını değerlendiren Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur, dijitalleşme ve dönüşüm hamleleriyle kalıcı ve sürdürülebilir büyüme modeline sahip bir Teknosa yarattıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Çevik organizasyon yapımız, güçlü çoklu kanal modelimiz ve veri analitiği kabiliyetlerimizle başarı grafiğimizi istikrarlı bir biçimde yükseltiyoruz. Yatırımlarda hız kesmediğimiz 2021 yılında da sağlıklı büyümemizi sürdürdük. Türkiye'nin teknoloji adresi olmamızı sağlayan çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve bizlere güvenen müşterilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin de tüm kanallarda bütünsel ve güçlü bir müşteri deneyimi anlayışıyla dijitalleşme yatırımlarına ağırlık verdikleri 2021 yılında hem istikrarlı bir performans yakaladıklarını hem de müşteri memnuniyetinde önemli bir yol kat ettiklerini belirtti.