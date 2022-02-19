Tesla araçlarında yeni sorun: Hayalet frenleme

ABD hükümeti, Tesla otomobillerinin otoyollarda beklenmedik bir şekilde fren yaptığına dair raporları araştırıyor. "Hayalet frenleme" adı verilen sorunu, ABD düzenleyicisi Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından inceleniyor.

Sozcu.com.tr

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Son zamanlarda araçlarındaki çeşitli sorunlar nedeniyle binlerce Tesla modelini geri çağıran ve güncellemeler hazırlayan şirket bir süredir de fren sistemiyle uğraşıyor. Tesla, son dokuz ayda 354 şikayet aldı.

Sürücüler, sorunun Autopilot sürücü yardım sistemi kullanılırken oluştuğunu söylüyor. Bu özellik, sürüş sırasında araca bazı frenleme ve yönlendirme unsurları üzerinde kontrol sağlıyor.

Adına rağmen Tesla, Autopilot ADAS sisteminin aracın otonom olmasını sağlamadığını belirterek, sürücülerin uyanık kalmalarını ve araçlarını denetlemelerini tavsiye ediyor.

SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

Tesla şu anda NHTSA tarafından iki konuda daha soruşturma altında. Aralık 2021’de, araba hareket halindeyken oyunların dokunmatik ekranda oynanmasına izin veren Passenger Play özelliğini devre dışı bırakarak, yaklaşık 580.000 aracı kapsayan bir soruşturma ortasında kaldı. Ve geçen ağustos ayında da NHTSA yaklaşık 765.000 Tesla aracını kapsayan acil durum araçlarının karıştığı 11 kazada otopilot sisteminin etkisini araştırmaya başladı.

NHTSA’nın Kusur Soruşturma Ofisi (ODI), şikayetler üzerine Tesla’yı araştırmaya başladı. Olaylar sonucunda herhangi bir kaza, yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Raporda, araçların otoyol hızlarında giderken beklenmedik bir şekilde frene bastıkları iddia ediliyor. Şikayetçiler, hızlı yavaşlamanın uyarı vermeden, rastgele ve genellikle tek bir sürüş döngüsünde tekrar tekrar gerçekleşebileceğini bildiriyor.

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