Tüm dünyayı kasıp kavuran Wordle oyununu New York Times satın aldı

New York Times, popülaritesi hızla artan ve pek çok kişi için günlük bir takıntı haline gelen ücretsiz çevrimiçi kelime oyunu Wordle'ı satın aldı.

Sozcu.com.tr

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Spelling Bee ve çapraz bulmaca gibi popüler kelime oyunlarına sahip olan New York Times yaptığı açıklamada, “The New York Times’a taşındığında, Wordle yeni ve mevcut oyuncular için ücretsiz olarak oynanacak ve oynanışında herhangi bir değişiklik yapılmayacak” dedi.

Wordle, Brooklyn yazılım mühendisi Josh Wardle tarafından oluşturuldu. 2006 yılında Londra’daki bir üniversiteden mezun olan ve 2008’de güzel sanatlar yüksek lisansı için ABD’ye taşınan Wardle, Reddit’te yazılım mühendisi olarak çalıştı. Oyun fikrini, ortağıyla birlikte çok sayıda bulmaca ve heceleme oyunu oynarken buldu. Wardle, salgın sırasında kız arkadaşı Palak Shah’ı eğlendirmek için soyadından esinlenerek Wordle ismini verdiği oyunu yarattı.

Wardle’ın ekim ayında dünyaya açtığı oyunu 1 Kasım’da sadece 90 kişi oynamıştı. İki ay içinde, insanlar puanlarını sosyal medyada paylaşmaya başladıktan sonra bu sayı 300.000’e yükseldi. Wordle’ın çekiciliği kısmen sadeliği ya da oynamak için uzun kullanıcı kaydına gerek olmaması.

Gazete, şirketin 2025 yılına kadar dijital abonelikleri 10 milyona çıkarma stratejisinin bir parçası olarak Wardle’a “en düşük yedi haneli” bir rakam ödediklerini söyledi. Times, satın almanın siteyi İngilizce dili için başvurulacak kaynak haline getirme ve daha fazla insanı abone olmaya yönlendirme stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi.

Wardle, TechCrunch’a “Geçmişim sanatta ve ben sadece ilginç şeyler yapmakla ilgileniyorum. İşlerin ticari tarafı benim için hiç de ilginç değil ve kimsenin ödeme yapmasını hayal etmiyorum…”

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