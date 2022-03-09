Turuncu alarm nedir? İstanbul’da turuncu alarm ne anlama geliyor?

Meteoroloji tarafından İstanbul için turuncu alarm verildi. Uyarı seviyeleri ve renkler, meteorolojik hadisenin şiddeti, görülme sıklığı, etki alanı ve süresi dikkate alınarak belirlenirken, turuncu alarm 3. seviye tehlikeyi temsil ediyor. Turuncu alarm durumunda hasar ve kayıpların oluşması muhtemel olabiliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul için turuncu alarm verildi. Meteoroloji tarafından renklerle temsil edilen MeteoUYARI sistemi meteorolojik hadisenin şiddeti, görülme sıklığı, etki alanı ve süresi dikkate alınarak belirleniyor.

TURUNCU ALARM NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

Meteoroloji, turuncu uyarı için “Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir” açıklaması yapmıştı.

YEŞİL, SARI VE KIRMIZI ALARM NE ANLAMA GELİYOR?

YEŞİL UYARI: yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir.

SARI UYARI: Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

KIRMIZI UYARI: Hava durumu çok tehlikelidir: Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.

– Benzer meteorolojik hadiselerin etkileri bölgelere göre farklılık göstermektedir. Örneğin; Erzurum'da 10 cm. kar yağışı günlük hayatta önemli bir aksaklığa sebep olmazken İstanbul'da ciddi sorunlara yol açabilir.

– Meteorolojik hadiselerin şiddetini, zamanını ve süresini her zaman kesin olarak söylemek mümkün olmamakla birlikte; yayınlanan uyarı atmosferik şartların tehlikeli şekilde gelişebileceğini ifade eder.