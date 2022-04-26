Twitter’ı satın alan Elon Musk’a tepkiler büyüyor: Ünlüler bir bir açıklıyor

Teknoloji dünyasını bir süredir meşgul eden Elon Musk'ın Twitter hamlesi nihayet tamamlandı; Tesla ve SpaceX CEO'su şirketlerine bir yenisini daha ekleyerek Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı. Ancak Musk'ın, sosyal medya platformunu satın almasına herkes sevinmedi. Bazı ünlüler dünyanın en zengin insanının bu satın alma işlemine tepki göstererek artık Twitter kullanmayacağını açıklıyor.

Sozcu.com.tr

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Birkaç haftadır devam eden Twitter ve Elon Musk arasındaki anlaşma adımları nihayet dün tamamlandı ve Musk, istediğini elde ederek Twitter’ı satın aldı. Ancak Musk’ın bu hamlesi herkes tarafından hoş karşılanmadı.

Musk bir tweet’inde “Umarım en kötü eleştirmenlerim bile Twitter’da kalır, çünkü ifade özgürlüğü bu demektir” yazsa da bazı ünlüler Musk ile hemfikir olmadıklarını artık Twitter’ı kullanmayacaklarını söyleyerek gösterdiler.

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Musk’a tepki gösterenlerden biri de oyuncu Jameela Jamil.

ÜNLÜ OYUNCU SON KEZ TWEET ATTI

Jamil, “Bu, benim son tweetim” dedikten sonra tweet’ine şu şekilde devam etti: “Korkarım özgür konuşma teklifi, bu cehennem platformunun tamamen kanunsuz nefret, bağnazlık ve kadın düşmanlığının son biçimine ulaşmasına yardımcı olacak. İyi şanslar.”

Platformdaki pek çok kullanıcı Jamil’in Twitter’dan uzak duramayacağını düşünse de oyuncu yalnız değil.

BİR SUÇLUNUN GERİ DÖNMESİNE İZİN VERECEK Mİ?

Ünlü aktör Rob Reiner da Musk’ın liderliğinden ve Donald Trump’ın Twitter’a olası dönüşünden rahatsız olduğunu söyledi: “Artık Elon Musk Twitter’ı satın aldığına göre, hepimiz için soru şu: Bu platformu yalan söylemek ve dezenformasyon yaymak için kullanan ve ABD Hükümetini devirmeye çalışan bir suçlunun geri dönmesine, suç faaliyetlerine devam etmesine izin verecek mi? Ve eğer bunu yaparsa, onunla nasıl savaşacağız?”

Star Trek oyuncusu George Takei de Musk hakkındaki korkularını dile getirdi. Ancak Takei, Jamil’in aksine aşırılık yanlılarının yanında kendisi gibi sağduyulu insanların daha da önemli hale geldiğini belirterek platformda kalacağını yazdı. 85 yaşındaki oyuncu, “Hiçbir yere gitmiyorum” dedi.



“Burası daha zehirli hale gelirse, aklın, bilimin, merhametin ve hukukun üstünlüğünü yükseltmek için daha fazla çaba göstereceğime söz veriyorum. Faşizme, yanlış bilgilendirmeye ve nefrete karşı mücadele için çetin savaşçılar gerekir. Umarım bu savaşta yanımda kalırsınız.”

“TRUTH SOCIAL KADAR DEĞERSİZ OLACAK”

MSNBC sunucusu Joy-Ann Reid da Musk’ın kendisini eleştirenlerin kalıp tartışması yönündeki talebine yanıt verdi ve Musk’ı kötü bir şekilde eleştirenler platformdan ayrılırsa, Twitter’ın, Truth Social kadar değersiz olacağını söyledi.

Podcast sunucusu Amy Siskind de Musk’ın Twitter’ı satın almasını “kesinlikle korkunç” olarak tanımladı. Musk’ın dizginleri alması ile siteden ayrılmayı düşündüğünü söyledi:

HER GÖNDERİ ONU DAHA DA ZENGİNLEŞTİRECEK

“Burada kalıp kalmayacağıma karar vermedim. Burada sağladığım her türlü içeriğin doğrudan bir adamı zenginleştirmeye yönelik olduğunu bildiğim için çok büyük bir felsefi sorunum var, bence kesinlikle berbat. İnsanların bunun artık halka açık bir şirket olmadığını anlaması gerekiyor. Burada yaptığınız her gönderi, bir adamı, Elon Musk’ı zenginleştirecek. Onu akli dengesi yerinde bir insan olarak görmüyorum.”

Bill Clinton’ın çalışma sekreteri Robert Reich da anlaşmadan rahatsız olduğunu söyledi: “Tüketiciler, Twitter ile yaptıklarını beğenmezse başka yerlere gidebileceklerini söylüyorlar. Ancak Twitter dışında milyonlarca kişiye ulaşabilecek kısa mesajlar göndermek için başka nereye gidebilirler?”

44 MİLYAR DOLARLA DAHA İYİ BİR ŞEY YAPAMADI MI?

Rapçi Ice-T de durumu eğlenceli buldu ve tiye alan bir tweet attı: “Musk Twitter’ı satın alır ve kapatırsa çok iyi olur…”

2021 Marvel filmi Shang-Chi’nin yıldızı Simu Liu, “44 milyar dolarla yapacak daha iyi bir şey yok muydu?” diye sordu.

Jonas Brothers’tan Kevin Jonas, “Şimdi tweet düzenleme seçeneğini alacak mıyız?” diye yazdı.

ÇALIŞANLARA SENDİKALAŞMA TEKLİFİ…

Diğer Twitter kullanıcıları da sosyal medya şirketindeki çalışanları sendikalaşmaya teşvik etti. Bir kullanıcı, “Bugün, Twitter çalışanlarının bir sendika kurması için harika bir gün gibi görünüyor… Ne de olsa yeni sahibi, onu satın almak için 44 milyar dolar harcadı” dedi.

Demokratik sosyalist Senatör Bernie Sanders’ı destekleyen bir grup, Amerika İletişim İşçileri sendikasının bir girişimine atıfta bulunarak “Twitter çalışanları, sizi @CODE_CWA ile tanıştırabilir miyiz” diye yazdı.

TWITTER ÇALIŞANLARI ENDİŞELİ

Sendikalaşma fikri çalışanlar için iyi bir fikir olabilir, çünkü Twitter çalışanları da en az bazı kullanıcılar kadar bu satın almadan rahatsız. Bir çalışan, New York Times muhabirine “Kusacak gibi hissediyorum. Elon Musk’a ait bir şirkette çalışmak istemiyorum” dedi.

Bazıları, işçi sendikalarının sadık bir rakibi olan Musk’ın, şirketi özel hale getirmeye çalışırken hisse fiyatlarını aşağı çekip, kısmen hisse senediyle ödeme yapılan çalışanları özellikle sert bir şekilde vurup vurmayacağına dair endişelerini dile getirdi.

Kimliğini açıklamak istemeyen bir Twitter çalışanı şunları söyledi: “Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum… 17:00’de bununla ilgili bir toplantımız var… CEO herkese bu konuda hitap edecek. Ondan nefret ediyorum, neden bunu istiyor ki? O huysuz küçük bir çocuk gibi. Ve bunu, trollemek için yapıyor… Politikalarımız ve ne yaptığımız hakkında hiçbir şey bilmiyor…”

İŞLERİ SADECE ALTI AY GARANTİ, SONRASINDA KOVULABİLİRLER…

Twitter çalışanlarına acil bir toplantıda, işlerinin yalnızca altı ay boyunca, Musk’ın devralma işleminin tamamlanmasına kadar güvende olduğu söylendi.

CEO Parag Agrawal ve yönetim kurulu başkanı Bret Taylor, Pazartesi günü saat 17: 00’de personele hitap etti. Donald Trump’ın yeniden katılmasına izin verilip verilmeyeceğine dair sorulardan kaçınan Agrawal, şunları söyledi:

“Hepinizin olanlarla ilgili birçok farklı duyguya sahip olduğunuzu kabul etmek önemli. Bazılarınız endişeli, bazılarınız heyecanlı ve bazılarınız bunun nasıl olacağını görmek için bekliyor. Bunun hepinizi kişisel olarak etkilediğini biliyorum. Duygusal bir gün ve bunu kabul etmek istiyorum.”

Bloomberg’in haberine göre önümüzdeki altı ay işlerin her zamanki gibi devam edeceği belirtilerek şimdilik çalışanların işlerinden olma endişeleri yatıştırıldı.

Personele şu anda işten çıkarma olmayacağı, ancak Musk devraldığında bunun hiçbir garantisi olmadığı belirtildi.

Çalışanlar sadece kazançları için değil, platformun politikalarının değişmesi ile ilgili de endişeli. Bu konudaki en büyük korku ise Trump’ın yasağının kalkıp kalkmayacağı ile ilgili. CEO Parag Agrawal pazartesi günü yaptığı açıklamada, Trump’ı geri alıp almama kararının Musk’a kaldığını söyledi. Trump ise, Musk izin verse bile siteye tekrar katılmayacağını, bunun yerine kendi platformu TRUTH Social’ı kullanmaya devam edeceğini söyledi.

YENİ PLATFORM ARAYIŞI

Musk’ın Twitter’ı satın almasıyla yeni bir platform arayışı da kullanıcılar arasında gündeme oturdu. En yaygın seçenekler arasında, ‘troll yok’ taahhüdünü dile getiren CounterSocial var. Site kendini tanıtırken; “Kötüye kullanım yok. Reklamsız. Sahte haber yok. Yabancı etki operasyonu yok” diyerek öne çıkıyor.

Sosyal medyada paylaşılan ekran görüntülerine göre, web sitesi o kadar çok yeni kayıt talebiyle karşı karşıya kaldı ki geçici olarak çöktü.

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