Uçağa benzeyen uzay aracı yaptılar: “Turizm odaklı değiliz”

Var olan uzay araçlarından farklı olarak, yıldızlararası uçak yerden yatay olarak kalkıyor ve aynı bir uçak gibi piste iniş yapıyor.

Sozcu.com.tr

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Washington merkezli Radian Aerospace, uzay yolculuğunda tek aşamalı bir süreci mümkün kılıyor. Uzay uçakları için türünün ilk örneği olan Radian One, ağır güçlendiricilere olan ihtiyacı ortadan kaldırarak maliyetleri ve enerji tüketimini azaltıyor.

Radian One, dünyanın ilk tamamen yeniden kullanılabilir yatay kalkış ve iniş, tek aşamalı yörünge uzay uçağı ve uzayda da araştırma, gözlem ve keşif için daha fazla fırsatlar için tasarlanıyor.

Radian’ın CEO’su ve kurucu ortağı Richard Humphrey bir basın açıklamasında “Turizm odaklı değiliz” diyor ve girişimin hedeflerini Elon Musk’ın SpaceX’i ve Jeff Bezos’un Blue Origin’i gibi firmaların ticari vizyonundan ayırıyor.

UÇAKLARLA AYNI PİSTLERİ KULLANABİLECEK

Humphrey, “Zaman içinde, uzay yolculuğunu neredeyse uçak yolculuğu kadar basit ve kullanışlı hale getirmeyi amaçlıyoruz” diye ekliyor.

Danışma kurulu üyeleri eski Uluslararası Uzay İstasyonu ve uzay mekiği komutanlarından oluşan girişim, 19 Ocak’ta gizli moddan çıktığını ve Radian One’ı inşa etmek için 27.5 milyon dolar tutarında fon sağlandığını duyurdu. Başarılı olursa Radian One; NASA, Boeing uzay uçaklarının gitmediği yerlere gidecek. Mevcut modeller, roketler tarafından hızlandırılırken yalnızca dikey olarak havalanabiliyor.

Radian One, ticari uçaklarla pistleri paylaşabilir ve daha sonra 48 saat içinde tekrar uçulabilir. Beş kişiyi taşıyabilecek ve aynı zamanda bir uzay görevinde olmadığında bir saatten az bir sürede kargo taşıyabilecek.

Humphrey, Ars Technica’ya tam boyutlu bir prototipin geliştirildiğini ve test edildiğini söylüyor. Radian, 2030 yılına kadar tam işlevli bir Radian One inşa etmeyi planlıyor.

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