Victoria’s Secret defileleri geri dönüyor: Metaverse’den yayınlayacaklar

Her yıl merakla beklenen Victoria's Secret defileleri 2019 yılında sonlandırılmıştı. Ancak iç giyim devi, bu yıl Metaverse evreninde yeni şovlar planladığının sinyallerini şimdiden verdi...

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Her sene ‘Yılın Şovu' olarak merakla beklenen, ‘Kimler melek kanadı kim en pahalı Bra'yı takacak' diye heyecanlandıran, yayınlandığı zaman izlenme rekoru kıran Victoria's Secret şovun yeniden başlaması gündemde…

Dünyanın en ünlü iç giyim firmalarından Victoria’s Secret, 2019 yılında defilerini sonlandırma kararı almıştı. Ancak firma, 3 yıl sonra, Metaverse evreninde yeni bir patent başvurusunda bulundu. Bu hamle, Victoria’s Secret’in meşhur defilelerinin yeniden düzenlenebileceğine dair sinyaller verdi.

İç çamaşırı devi, 8 Şubat’ta ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne ticari marka başvurusunda bulundu. Şirketin başvurusu, ticari marka avukatı Josh Gerben tarafından Twitter’dan paylaşıldı.

NİKE, ADİDAS GİBİ FİRMALAR DA METAVERSE’E GİRİYOR

Belgelere göre Victoria’s Secret giyim, iç çamaşırı ve ayakkabı gibi sanal ürünleri satmak için ticari markalar açmaya da hazırlanıyor. Bununla birlikte sanal defilelerle kullanılabilecek fotoğraflar, görüntüler, videolar ve kaydedilmiş çekimler gibi “eğlence hizmetleri” için de patent ofisine başvuruda bulundu.

ABD merkezli Business Insider, konuyla ilgili Victoria’s Secret’a ulaştıklarını ancak henüz geri dönüş alamadıklarını açıkladı.

Victoria’s Secret, metaverse’de markalarını korumak için patent başvurusu yapan Nike ve Adidas gibi büyük markalar arasında yer alıyor. Bunların çoğu hiç mağaza açmayabilir ancak uzmanlar, markaların kenarda oturup fırsatları kaçırmak yerine erken hareket etmelerinin akıllıca olduğunu söylüyor.

2019 YILINDA ŞOVLAR İPTAL EDİLMİŞTİ

Endüstri web sitesi Retail Prophet’in kurucusu, “Akıllı markalar gerçekten de gerçek sanal mağazalar satın alacak ve marka varlıklarını ve deneyimlerini geliştirmek için gösterdikleri çabayı bu yıl daha da artıracak” dedi.

Marka, 2019 yılında şovu neden iptal ettiklerini ise şöyle açıklamıştı: “Victoria’s Secret’ın pazarlamasını geliştirmek istiyoruz. Müşterilerle iletişim kuracağız, ancak söyleyeceğim hiçbir söz, bu moda şovunun büyüklüğünü açıklayamaz. Victoria’s Secret’in performansındaki düşüş göz önüne alındığında, ürünlerimizin müşterilerde yankı uyandırmasını sağlamaya odaklanırken, bu işte sermaye yatırımını büyük ölçüde geri çektik.”

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