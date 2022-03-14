Alican Özcan İletişim Bilgileri

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Bir Alex gördüm sanki…

Alanya’da kırılma anlarından oluşan bir maç izledik. Fenerbahçe için direkten dönen toplar, Alanyaspor için Altay Bayındır’ın kurtarışları maçın seyrini değiştiren etkenler oldu.

Özellikle maç 0-0 giderken kritik kurtarışlara imza atan Altay Bayındır, Alanyaspor maçı 2-0’dan 2-2’ye getirdikten sonra Juanfran’ın 25 metreden Ronaldo stili çektiği şutu öyle bir kurtardı ki, Fenerbahçe için gecenin belki de en kritik hamlesiydi.

Ancak 17 yaşına adım atalı birkaç hafta olan Arda Güler, oyuna girdikten 4 dakika sonra attığı gol ve 90+4’te Mergim Berisha’ya yaptığı asistle mini bir resital yaparak adeta ‘Ben de buradayım’ dedi. Attığı golde pozisyonu takibi ve soğukkanlı bitirişi önemliydi. Ama asıl gözlerimizin pasını silen Berisha’ya yaptığı asistti. Berisha’nın koşusunu gören ve ‘kesme’ diye tabir edilen asistle topu adrese teslim yollayan 17 yaşındaki Arda Güler, ekranda bir anlığına Alex de Souza gibi belirdi.

İsmail Kartal öğrencilerini, hem önde prese hem de geçiş oyunu planına iyi hazırlamış. İlk yarıda rakip sahada baskı sonucu kazanılan toplarla fark artabilirdi ama direkler izin vermedi. Alanyaspor’un öne çıkan beklerini, Rossi ve Osayi gibi iki hızlı oyuncuyla fırsata çevirme planı oldukça başarılıydı. Osayi üretkenlik konusunda sıkıntı yaşasa da, Rossi onun da yükünü sırtlamayı başardı ve ilk dört golün hepsinde rol aldı.

Alanyaspor sağ bekteki Ozan Tufan’ın üzerinden oynayınca skoru dengelese de, İsmail hocanın nokta dokunuşları ve doğru hamleleri maçın tekrar Fenerbahçe’ye dönmesini sağladı. Sonradan oyuna giren Arda Güler, Dimitris Pelkas ve Mergim Berisha’nın golleriyle kazanan Fenerbahçe’de, İsmail hocanın dersine çok iyi çalıştığı gecenin en yalın gerçeklerindendi.

Lig, kupa ve Avrupa hedeflerinden tamamen kopulmasına rağmen son 5 maçta 4 galibiyet alınması, mental olarak da takımda toparlanma olduğunu gösteriyor. Her ne kadar bazı açıklamalarıyla antipati toplasa da, Samandıra’da yatıp kalkan ve takımı ayağa kaldırmaya çalışan İsmail hoca takdiri fazlasıyla hak ediyor.