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’15 Temmuz ihanetinin benzeri yaşanmasın diye uyarı yaptım…’

Cem Gürdeniz, kendisine “hakaret” davası açan ‘Sarıklı Amiral'e yanıt verdi…

Hatırlayın… Tuğamiral Mehmet Sarı… Ankara'da bir tarikat merkezinde askeri üniformasının üzerine giydiği cübbe ve sarık sonrasında kamuoyunda ‘sarıklı amiral' olarak adlandırıldı. (Haber veryansıntv'de çıktı.) Hakkında açılan soruşturma sonrasında görevden alınan Sarı, Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Sivil üniversitede eğitimini tamamladıktan sonra mühendis kadrosundan Deniz Kuvvetleri bünyesine sözleşmeli subay olarak atanan Sarı, 5 Ağustos 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanan YAŞ kararı uyarınca Tersaneler Genel Müdür Yardımcılığı'ndan, Deniz İkmal Komutanlığı'na atandı. 4 Ağustos 2021 YAŞ kararları ile Tuğamiral Sarı emekliliğe sevk edildi.

Hatırlayın… Tümamiral Cem Gürdeniz… İsim babası olduğu Mavi Vatan kavramının teorisini yazdı!

12 Şubat 2011'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün Balyoz kumpasıyla tutuklandı ve 3.5 yıl hapis yattı!

Cezaevinden çıktı ve örgütle mücadeleden vazgeçmedi… 10 yıl sonra, 5 Nisan 2021'de bu kez de Montrö ve sarıklı amiral konusunda 104 amiralin basın açıklamasında imzası olduğu için gözaltına alındı. Sekizinci günün sonunda adli kontrolle serbest bırakılan 14 amiralden biri oldu.

Neden bu iki isimden bahsettim? Anlatayım:

Tarih 21 Nisan 2021… SÖZCÜ Gazetesi'nde, Gürdeniz'le yaptığım röportaj şu başlıkla çıktı: “Mavi Vatan'a kelepçe tutmadı.”

O röportajda Gürdeniz Paşa şu tespiti yaptı:

“Kutsal üniforma üzerine sarık takarak dolaşan, makam aracıyla çekinmeden tekkeye giden bir amiralin varlığında rahatsız olmamak, mümkün mü? Ömrünü bahriyeye adamış, o kutsal ocaktan mezun olmuş kişileri rahatsız etmez mi? Unutmayın ki, 15 Temmuz gecesi Türk bahriyesinin 55 amiralinin 33'ü sarıklıydı.”

İşte bu röportajın ardından kamuoyunda “Sarıklı Amiral” olarak bilinen Mehmet Sarı, 27 Mart 2021'de Tümamiral Cem Gürdeniz'den şikayetçi oldu ve mahkemeye başvurdu.

“55 amiralin 33'ü sarıklıydı”

Mehmet Sarı dilekçesinde, emekli Tümamiral Gürdeniz'in SÖZCÜ'de yaptığı tespitlerle ilgili, “Kendisine karşı hakaret, iftira ve inanç hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi suçlarının işlendiğini” ileri sürdü. Ne demişti Cem Gürdeniz: “Kutsal üniforma üzerine sarık takarak dolaşan, makam aracıyla çekinmeden tekkeye giden bir amiralin varlığında rahatsız olmamak mümkün mü? Ömrünü bahriyeye adamış, o kutsal ocaktan mezun olmuş kişileri rahatsız etmez mi? Unutmayın ki, 15 Temmuz gecesi Türk bahriyesinin 55 amiralinin 33'ü sarıklıydı. Ve devlete hücum ettiler. Buradan ders çıkarmayalım mı?”

Gürdeniz Paşa, 5 Mart 2022'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılı ifade verdi ve kendisini şöyle savundu:

“Şikayetçinin Mehmet Sarı olarak kendisi değil, aksine kamuya mal olmuş üst düzey bir kamu görevlisinin, mesai saatleri içinde resmi üniforması ve aracıyla yasa dışı bir cemaatin tekkesine gitmesi, orada resmi üniformasının üzerine cüppe giyip sarık takması ve anayasaya açıkça aykırı faaliyetlerde bulunması ile ülkemizin 15 Temmuz benzeri bir ihaneti tekrar yaşama olasılığıdır. Bu sebeple şikayet dilekçesinde ileri sürüldüğü gibi müvekkilimizin doğrudan şikayetçiyi hedef alıp hakaret ve iftira niteliğinde açıklamalarda bulunması ve şikayetçiyi hedef göstermesi söz konusu değildir.”

Erdoğan: MSB üzerine düşeni yapacaktır

Peki, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Sarıklı Amiral” için ne demişti? Erdoğan, 6 Mart 2021'de şu açıklamayı yapmıştı: “… TSK'nın disipliniyle bağdaşmayacak fotoğraf veren askere olumlu bakmadık, bakmayız. Söz konusu fotoğraf yayınlandığında TSK idari bir soruşturmayı başlatmıştır, Milli Savunma Bakanlığımız kendi üzerine düşeni mutlaka yapacaktır…”

Gürdeniz de savunmasında Erdoğan'ın açıklamasına yer verdi: “Asılsız ve temelsiz şikayete konu olayda da müvekkilimiz daha önce yayınlanan haberler ile Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı da dahil olmak üzere devletin önemli kurumları tarafından yapılan açıklamaları esas alarak ve tamamen somut veriler ile görünür gerçek doğrultusunda eleştiri ve ifade özgürlüğünü kullanmış ve kamu yararından başka bir amaç gütmemiştir.”