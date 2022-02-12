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Ahlatlıbel Zirvesi’nden ne çıkacak?

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi…

Bu altı parti, Türkiye'nin demokrasisi “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem”e geçme konusunda uzlaştılar. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, bugün saat 19:00'da Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel'deki tesisinde buluşacak ve yemek yiyecek.

Ahlatlıbel Zirvesi'nin gündemini anlatmadan önce gizli kahramanlarından söz etmek gerek. CHP'den Muharrem Erkek, İYİ Parti'den Bahadır Erdem, DEVA Partisi'nden Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi'nden Bülent Kaya, Demokrat Parti'den Bülent Şahinalp ve Gelecek Partisi'nden Ayhan Sefer Üstün tam dört aydır görüşmeler yapıyordu.

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Altı genel başkan yardımcısının gündeminde, sadece güçlendirilmiş parlamenter sistem değil, güçlü demokrasi için temel ilkeler, bağımsız yargı, kamu yönetimi, siyasi ahlak gibi başlıklar da vardı. Görüşmelerde ayrıca herkesin merak ettiği “Birlikte yapılacak ilk genel seçimler ve ilk cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra neler yapılacağına dair bir yol haritası” da netleştirildi.

Neticede, Ahlatlıbel Zirvesi için 22 sayfalık bir metin hazırlandı.

Metne göre yol haritasının en önemli ayağını, seçimlerden sonra seçilecek Cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Yeni Anayasa'nın yazılması oluşturacak.

İlk seçimlerden sonra, devleti yeniden yapılandıracak bir stratejik ekip oluşturulacak. Ekipte, liyakate göre devleti iyi bilen, hukuk devleti ilkelerine bağlı kamu görevlileri yer alacak.

Bu ekip, bozulduğu söylenen hukuki düzen, ekonomik düzen, yoksullukla mücadele gibi konularda devletin yeniden yapılandırılması için atılacak adımları belirleyecek.

Bir başka adım da AK Parti döneminde yerel yönetimlere atanmış kayyumlara son verilmesi olacak.

Metnin içeriği şimdilik saklanıyor. Altı muhalif lider bugünkü yemekte metnin üzerinden geçecek ve en son halini verecek.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaptığımız telefon görüşmesinde, ortak metin üzerinde mutabakat sağladıklarını söyledi. Yemekte metin üzerinde konuşacaklarını, bir tarih belirleyeceklerini ve o tarihte altı lider bir kez daha kamera karşısına geçerek metni kamuoyuna açıklayacaklarını anlatan Kılıçdaroğlu, söz konusu toplantıya sivil toplum kuruluşlarının da davet edileceğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu'na “Ahlatlıbel'deki toplantıda Cumhurbaşkanı adayı da konuşulur mu” sorusunu da yönelttim.

Cevabı, “Gündemimizde bu yok. Ben şahsen bu konuya girmem. Diğer arkadaşların gireceğini de sanmıyorum. Aday belirleme, üçüncü aşama. Zamanı gelindiğinde konuşulur” oldu.

Belli ki dört partili Millet İttifakı, Ahlatlıbel Zirvesi'nin ardından altı partili bir ittifaka dönüşecek ve kısa süre içinde yol haritasını kamuoyuna duyuracak.

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Bu arada muhalefet zirvesinde HDP yok ama HDP de demokratik parlamenter sistemi destekliyor. Haliyle ilk yapılacak genel seçimlerde TİP gibi diğer sol partilerle ittifak yapması beklenen HDP, Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet bloğuna dışarıdan destek verebilir.

Ahlatlıbel Zirvesi'nden ve ortak metnin açıklanmasından sonra geriye sadece muhalefetin adayını belirlemek kalacak. O aşamanın da erken seçim olmazsa 2023 başında gerçekleşmesi bekleniyor.

“Zam geri alınana dek sürecek”

Kemal Kılıçdaroğlu'yla elekrtik faturasını ödememe kararını da konuştuk. “Amacım, insanların faturalar nedeniyle yaşadığı derin acıya ortak olmaktı. Onların sözcüsü olmak istedim” dedi. İstanbul'da elektrik faturasını vitrinine asan bir esnafa hemen maliyeci gönderildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, “Ne zamana kadar ödemeyeceksiniz” soruma “Hükümete geri adım attırmak istiyorum. Zamlar geri alıncaya dek faturaları ödemeyeceğim” dedi.