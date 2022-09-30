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Çirkin siyaset karşısında ne yapmalı?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan son toplantısında partisinin en üst görev organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerine “Millet İttifakı'nı yıpratın” çağrısı yapmıştı. Bunu nasıl yapacaklarını da şöyle özetlemişti:

“Halkımıza Altılı Masa'nın altında PKK, yanında FETÖ olduğunu anlatın.”

Erdoğan'ın bu talimatının ardından AK Parti mensuplarından ve iktidarı destekleyen yorumculardan şu cümleler gelmeye başladı:

“Altılı masanın yedinci ayağı HDPKK, sekizinci ayağı FETÖ”

Kahramanmaraş milletvekili Celalettin Güvenç bir sokak toplantısında hızını alamadı ve “it-kopuk” benzetmesi yaptığı muhalefet için “Bir ayakları İngiltere Büyükelçisi'yle beraber, bir ayakları Kandil'de, bir ayakları Washington'da, bir ayakları bilmem nerede” ifadesini kullandı. (Üstelik aynı günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin New York kentinde İngiltere Başbakanı'yla görüşüyordu ve iktidar medyası bu görüşmeyi Erdoğan'ın ‘dünya lideri' olmasının kanıtı gibi gösteriyordu.)

Muhalefeti terörle ilişkilendirmek söz seviyesinde de kalmıyordu.

Mersin Mezitli'deki hain terör saldırısından sonra, saldırganlardan birinin bir dönem “hapisteki gazeteciler” listesinde yer aldığını, CHP'nin bu listedekileri savunduğu üzerinden CHP ile Mezitli saldırısı arasında bağ kurulmaya çalışılıyordu.

Öyle bir hava estirdiler ki sanki terörist, saldırının talimatı CHP'den almış!

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Bakın göreceksiniz, seçim yaklaştıkça iktidarın bu tür salvoları artacak.

Seçimi kaybetme ihtimalinin artık çok yüksek olduğunun farkında olan iktidar bu “çirkin” siyasi söylemlere dört elle sarılacak.

Muhalefet ne zaman “ekonomi” dese, iktidar yandaşları “siz de PKK'yı destekliyorsunuz” diye çıkışacak.

En acı tarafı da şu:

İktidar partisinin yöneticileri ve sokaktaki kemik taban açısından en basit propaganda yöntemi olarak sahiplenilen bu çirkin siyaset söyleminin İYİ Parti tabanında da alıcısı da var.

İYİ Parti yöneticilerinin son dönemde “CHP'den uzaklaşırsak oylarımız daha da artar” görüşünü dillendirmeye başlamasının altında da böyle bir gerçek yatıyor.

Bu görüşe göre, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mitinglere başladığı, MHP tabanında olumlu bir kıpırdama yaşandığı bir dönemde, HDP ile arasında adı konulmamış bir iş birliği olan CHP'yle yakın görünmek, İYİ Parti'nin ülkücü tabanının MHP'ye dönmesine yol açabilir.

İYİ Parti'nin son dönemde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik itirazlarının altında, Kılıçdaroğlu'nun ancak HDP'nin tam desteğiyle kazanabileceği yorumlarının da olduğunu unutmamak lazım.

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Daha önce de muhalefetin iktidar tarafından dar bir HDP koridoruna hapsedilmeye çalışıldığını yazmıştım. Öyle anlaşılıyor ki İYİ Parti, bilerek ya da bilmeyerek iktidarın tuzağına düşmüş ve bu sonuç Altılı Masa'nın iki büyük partisi arasında ciddi bir soruna dönüşmüş.

İYİ Parti saflarında “CHP'siz yeni bir Millet Masası kurulsun” demeye başlayanlar dahi çıkmaya başlamış.

Hiç şüpheniz olmasın ki bu sorun çözülmezse, Altılı Masa çözülecek ve dağılacak. Kılıçdaroğlu bunun farkında olmalı ki Akşener'le yüz yüze görüşmesi öncesinde kurmaylarını karşısına alıp çok açık konuşmuş:

“Bakın Bülent (Kuşoğlu) Bey'in ‘Kemal Bey aday yapılmazsa masa dağılır' dediği bir ortamda Meral Hanım'ın ‘biz noter değiliz' demesinden daha doğal bir şey olamaz. Bizler de açıklamalarımıza dikkat etmeliyiz.”

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Kılıçdaroğlu, 2 Ekim toplantısı öncesinde yaptığı görüşmelerde, muhalefetteki dağınık görüntünün ortadan kalkması için somut öneriler ortaya koydu. 2 Ekim toplantısından sonra Cumhurbaşkanı adayının kim olacağından çok, Millet İttifakı iktidara geldiğinde yapılacaklara ve halkın yaşadığı sorunların nasıl çözüleceğine yoğunlaşırlarsa, İYİ Parti ve CHP arasındaki sorun da ortadan kalkabilir.

Bu da ancak DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın işaret ettiği gibi daha fazla istişare, müzakere ve mutabakatla mümkün olabilir.