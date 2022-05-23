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Hangi hata Kemal Bey?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü Maltepe'de görkemli bir miting yaptı. Katılımcıların coşkusu görülmeye değerdi. Organizasyon, katılım, coşku her şey muhteşemdi ama Kılıçdaroğlu'nun konuşması konusunda aynı şeyi düşünmüyorum. İçeriğine dair bir çok eleştirim var ama ben en çok şu cümlelere taktım:

“Aman CHP geçmişte böyle yaptı diyorlar. Evet, hatalar oldu, biz bugün çok mükemmel bir parti iddiasında da değiliz ama hatalardan ders çıkarmasını bilen bir partiyiz?

Tam anlamıyla mükemmel olmasak da mükemmel bir göreve talibiz…”

Dinlerken “kesin sağcı danışmanlarından biri yazdı” diye düşündüm.

Yıllardır iktidara gelmemiş bir partinin sürekli bir helalleşme ve hatalar için af dileme pozisyonuna düşmesi anlaşılır gibi değil.

Tamam başörtüsü ve muhafazakarlarla ilişkiler konusunda CHP'nin önceki bazı yöneticileri yanlış yapmış olabilir. Ancak siz bunu defalarca dile getirdiniz, yanlış olduğunu anlattınız ve daha da önemlisi artık öyle düşünmediğinizi icraatlarınızla herkese gösterdiniz. Bugün başörtüsünün ülke gündeminden düşmesinde sizin büyük katkınız ve çabanız vardır. Bunun aksini söyleyen yalan söyler.

★★★

Şimdi gelin milletle helalleşilmesi gereken şu hatalara ve kimin yaptığına bir bakalım:

– Bu iktidarın oluşturduğu Hakimler Savcılar Kurulu'nun dahi 14 Mayıs günü “kumpas” olduğunu ilan ettiği Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, Casusluk gibi soruşturmaların yolunu siz mi açtınız? O soruşturmaları yürüten FETÖ'cü savcı ve polislere siz mi makam arabası tahsis ettiniz? TSK'nın 26. Genelkurmay Başkanı'nı “silahlı terör örgütü yöneticisi” olarak siz mi hapse attırdınız? 15 Temmuz'un darbeci generalleri, ordudaki yurtsever generalleri “darbeci” diye etiketleyip cezaevlerine atıp saf dışı bırakırken YAŞ kararlarını siz mi imzaladınız?

– Gazetecileri, siyasetçileri, sosyal medyada mesaj paylaşan vatandaşları cezaevlerine dolduran, ışıltılı adalet saraylarında adaleti mumla aranır hale getiren siz miydiniz?

– 2010'da anayasayı değiştirip yargının bir cemaatin eline geçmesine siz mi vesile oldunuz?

– 2011'de Suriye'de iç savaş başlatılırken ABD ve diğer bazı batı ülkelerine destek veren siz miydiniz? Ensar'ız diye diye 5 milyon Suriyeliyi Anadolu'ya siz mi doldurdunuz? Bu milletin tüyü bitmemiş yetimin 100 milyar dolarını siz mi göçmenlere harcadınız?

– 2013-2015 arası çözüm sürecinde PKK'lıları Habur'da siz mi törenle karşıladınız? Valilere, alaylara, tugaylara “PKK'lıları görseniz de çatışmayın” talimatını siz mi verdiniz? Bu süreçte PKK şehirlerde hendekler açıp meskûn mahal saldırılarına hazırlanırken siz mi seyirci kaldınız?

– Terör örgütü liderinin mektubunu törenle bütün Türkiye'ye siz mi okuttunuz ya da Kuzey Irak'taki kardeşine devlet televizyonu TRT'nin muhabirini gönderip siz mi röportaj yaptırdınız?

– “Andımız” sizin zamanınızda mı yasaklandı?

– Eğitim sistemi bir kaosun içine sürüklenirken, okulları cemaatler ve tarikatlar parsel parsel paylaşırken Milli Eğitim Bakanlarını siz mi atadınız?

– Atatürk'ün adını statlardan havalimanlarından okullardan siz mi silmeye çalışıyorsunuz?

– Milleti “illet”, “zillet”, “hain”, “cibilliyetsiz” gibi sıfatları art arda kullanarak kutuplaştıran siz miydiniz?

– Cumhuriyet'in ürettiği bütün büyük kuruluşları fabrikaları özelleştirme adı altında satıp gelen paraları betona gömen CHP miydi?

– Kamu kaynaklarıyla yapılan milyar dolarlık büyük projelerin ihalelerini sağınızdaki solunuzdaki beş müteahhitten başkasına vermeyen siz miydiniz? Medya patronlarını köşeye sıkıştırıp, sahip oldukları medya kuruluşlarını o müteahhitlerin ihale karşılığında para koyduğu havuzlara devreden CHP miydi?

– Merkez Bankası'nın rezervlerindeki 128 milyar doları siz mi buhar ettiniz?

– “Faiz sebeptir, enflasyon sonuç” diye diye ekonominin dibine kibrit suyu döken siz miydiniz?

– Enflasyonu üç basamaklı sayılara siz mi çıkardınız? Bu hayat pahalılığının sorumlusu siz misiniz?

– 2021 yılında 3 milyondan fazla hanenin elektriğini kesip karanlıkta bırakan siz miydiniz Kemal Bey?

– Konut fiyatlarındaki ve kiralardaki astronomik artışın, vatandaş için ev almanın yeniden hayale dönüşmesinin sebebi siz misiniz?

– Vatandaş fiyat etiketleri önünde şok yaşarken, köylü yumurtayı sütü marketten almak zorunda kalırken, çiftçi mazot gübre ve elektrik faturaları altında, küçük ve orta ölçekli esnaf borç yükü altında inim inim inlerken iktidarda siz mi vardınız?

★★★

Daha çok “gerçek hata” sıralayabilirdim ama yine yerim bitti.

Bunları yapanlar 20 yıldır iktidarda ve 4 yıldır bütün gücü ve yetkiyi ellerinde bulundurdukları halde “şunu yapacağız, bunu yapacağız” diye hala vaatlerde bulunuyor. Muhalefet lideri ise sürekli geçmişte dolaşıyor ve “şu hatayı yaptık artık yapmayacağız” diyerek helalleşme derdine düşmüş.

Millet yaşadığı ekonomik krizden çıkışın yollarını arıyor. Muhalefetten de Türkiye'yi bu girdaptan nasıl çıkaracağını dinleyip, “mükemmel çıkış haritası”na bakıp, umutlanmak istiyor.