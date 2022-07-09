Devrim Demirel İletişim Bilgileri

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Akdeniz’de operasyon

Rakamlar üzerinden algı operasyonu yapmakta üstümüze yok! Siyasetçisinden bürokratına, federasyon ve kulüp yöneticisinden antrenörüne sporun içindeki herkes, tribünlere oynamak için rakamları kullanıyor. Son örnek, Akdeniz Oyunları.

Diğer ülkeler, gelecek vaat eden gençlerini, yıldız olmayan sporcularını veya sakatlıktan çıkmış, form tutmak isteyen deneyimli isimlerini gönderirken biz tam kadroyla madalya aldık diye seviniyoruz! Asıl dikkate alınması gereken rakamlar ise başka şey anlatıyor. En önemli iki olimpik branştan örnek vereyim:

Akdeniz’de 7'si altın 15 madalya aldığımız atletizmde son olimpiyat ve dünya şampiyonasındaki madalya sayımız 0 (Yazıyla sıfır). Son kıta şampiyonasında 1'i altın 5 madalya aldık.

Akdeniz’de 5'i altın 19 madalya aldığımız yüzmede son olimpiyat, dünya ve kıta şampiyonasındaki madalya sayımız 0 (Yazıyla sıfır). En büyük iki organizasyonda final bile göremedik. 25 Haziran'a kadar Budapeşte'de dünyanın en iyileri ile yarışırken yarı finalden ötesini göremeyen yüzücülerimiz, 2 hafta sonra Oran'da tarih yazdı!

Son olimpiyatta (Kosova, Katar, İsrail, Uganda kadar) sadece 2 altın, toplam 13 madalya ile genel klasmanda 35. olabildik. Akdeniz'de olimpik branşlarda (güreşte Taha ve Rıza hariç) tam kadro 41'i altın 102 madalya aldık, İtalya'nın yedeklerine geçildik. İkisi için de “Sporda tarih yazıyoruz” dediler!

Benim için gerçek başarı ölçüsü, atletizm ve yüzmede bu ay ve ağustosta düzenlenecek dünya ve Avrupa şampiyonaları. Sporumuzun gerçek seviyesi belli olacak.

“Şu kadar sporcu gönderdik” diye övünenlere sözüm şu: Göğsünde Ay-Yıldız olan sporcu için başarı, olimpiyat ve dünya şampiyonalarında kazanmaktır, gitmek değil. Sporda büyük olmanın ölçüsü budur. Algı operasyonları ile Türk sporu ilerlemez!