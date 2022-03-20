Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Beşiktaş yine kazanamadı

İlk 6 dakikada üç pozisyon… Maça coşkulu başlamak çok önemli. Bunu gerçekleştirdi Beşiktaş… Hatayspor çıkamadı bile…

Oyuna böyle istekli girmek, karşılığını getirecekti. Batsuayi döndü, kaleyi gördü ve iyi vurdu. Bu defa, ataklarının karşılığını öne geçerek almıştı Beşiktaş… Rosier ve Rıdvan, maça iki yönde de iyi başladılar. Ghezzal, usta oyun zekasını yine konuşturdu. Tam sekiz yıl önce, 10 yaşındayken, 15 kullanılmış top karşılığı, Bayrampaşa Demirspor'dan transfer edilen kaleci Emre, heyecanlıydı haklı olarak… Şiddetli yağan kar, doğal olarak oyuncuları fazla yordu. Böyle havada taktik hamleleriniz, isteseniz bile zor gerçekleşir. Duran toplar büyük avantaj getirir. Lobjanidze'nin serbest vuruş golü nefisti. İşin gerçeği, Beşiktaş iyi oynarken ikinci golü atamıyor. Sonrasında mutlaka topu ağlarında görüyor. Moral bozar, bu kısır döngü…

Güven, orta alana istenilen düzeyde yardımcı olamadı. Can, iyi futbolcu… Fakat, orta alanda tam defansif oyuncu değil. Souza, bu yüzden yalnız kaldı çoğu zaman. Batsuayi, kaçırmaya devam etti yine… Hem de inanılmaz! Larin, çabuk kayboldu.

İşin gerçeği, rakipler, Beşiktaş orta sahasını çabuk geçiyorlar. Beşiktaş'ın maçlarında sezon sonuna kadar taraftarını mutlu edecek sonuçları zor göreceğiz. Takım sıkıştı kaldı.