Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Eksik kalırsan kaybedersin

TRABZONSPOR-Fenerbahçe maçlarının adı büyüktür. Heyecan, tempo ve üst düzey mücadele bekledim maç öncesinde. King'in direkten dönen topu dışında gol pozisyonu yoktu. Tam 18 faul vardı ilk yarıda. Anlayacağınız, oyun bol bol durdu. Halil Umut Meler sarı kart gösterme konusunda cömertti. 6 sarı sığdırdı ilk 45 dakikaya…

TRABZONSPOR bu maçla yatıp kalkmış Dünya Kupası arasında. Hep bu maçı düşünmüş ve ona göre hazırlanmış. Bunu iyi hesaplayan Jesus orta sahaya çektiği el freni ile temponun aşırı yükselmesine izin vermedi. Amacı, ani ataklarla golü bulmaktı.

İLK yarıda Ferdi'yi çok beğendim. Sahanın her yerinde ne yaptığını bilen görünümü çok iyiydi. 6 sarı kart, kırmızının habercisidir. Crespo, kırmızı kartı görüp sahadan çıkarken planlar iki takım için de değişime uğrayacaktı. İkinci yarıya oyun içinde daha çok risk alarak başlayan ev sahibi bu avantajı kullanabilecek miydi? Gomez golü attı. Senaryo yeniden yazılıyordu.

BÖYLE kilitlenmiş oyunları klas oyuncular açar. Anahtar onlardır. Valencia ve Hamsik gibi.

OYUNDAN alınan Batshuayi maçta çok silik kaldı. Valencia ve Emre oyuna ağırlıklarını koyamadılar. Jesus'un oyun anlayışında eksik kalırsan mekanizma sallanıyor haklı olarak. Son umut olarak Mert Hakan ve Rossi oyuna alındı. Olmadı.