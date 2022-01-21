Ercan Taner İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gerekeni yapma zamanı başkan!

Maç başlamadan, Fatih Terim maskesi takıp stada gelen seyircileri gördüm. Haklılar. Terim, Galatasaray tarihinde önemli bir yere sahip. Unutulmaz.

Atatürk’ün en yakın arkadaşı ve Kılıç Ali'nin oğlu Altemur Kılıç'ın ağabeyi Gündüz Kılıç'a, Metin Oktay'a, Turgay Şeren'e ne demeli? Galatasaray tarihtir. Gidenler unutulmaz, saygı duyulur. Önemli olan takımın başarısıdır. Projeler düşünülür, başarılı veya başarısız olur. Taraftar hep galibiyet ister, ancak bazen olmaz.

İyi başladı Galatasaray. Kasımpaşa oyunu yavaşlattı. Başarılı da oldu. Ama Halil golü atınca moraller yerine geldi. Yan top karşılama sendromu ise hâlâ devam ediyor. Korner ve Donk'un golü. Üst düzey takımlar korner anında zor gol yer.

Tribünler griye dönerken Kerem golü atsa ne olurdu? Bilemem. Ama futbolun gerçeği, atamadın ve yedin. Umut, Kasımpaşa'ya hayat verdi attığı golle. Maçın yorumunu yazarken, GS yönetim kurulu aklıma geldi. Başkan karar vermeli. Bu iş nereye gidecek? Proje, devre dışı mı diye?

Gelelim dün akşama: 1981 yılında, ligi on birinci sırada bitiren dönemi mi yaşayacağız? Gidişat kötü. Perşembe buz gibi havada, tribünlere gelen taraftarları düşün Sayın Burak Elmas. Gerekeni yap!

Bu sonuç kabul edilemez. 1-3 olmaz.