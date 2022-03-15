Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Mükemmel ilk yarı, sıkıntılı final

Derbide Galatasaray'ın ilk golü atacağı belli olmuştu. İşlemeyen Beşiktaş orta sahası ve kanatlar dahil, rakibini iyi sıkıştıran ev sahibi. Beşiktaş, savunmasında dengesiz yakalanmaya başladı. Bu durum “Ben golü yiyeceğim” mesajı olmuştu. Mohamed, topu aldığında savunma boşluğunu iyi hesapladı ve Kerem'i gördü. Kerem, sağ ayağıyla çok sert ve iyi yere vurdu. Gol, Beşiktaş'ı kendine getirmedi.

Takım savunması maç başından beri sallanıyordu. Mohamed, Umut mücadelesinde Beşiktaş savunması faul beklerken, Kerem kafayla takımını 2-0 öne geçirdi. Savunmanın ortasında Necip, Vida uyumsuzluğu oyuna çok fazla yansıdı. Larin ve Batshuayi'nin oyuna alınması doğru karardı. Ne Kenan ne de Güven sahada yoktular.

İkinci devreye Galatasaray kontrollü, Beşiktaş atak başladı. Ama çabuk ataklarda Galatasaray yine tehlikeli gelmeye devam etti. Fizik gücü anlamında Beşiktaş dakikalar ilerledikçe kötüye gitti. Marcao ve Nelsson, dün kusursuza yakındılar yine. Taylan, Berkan ikilisi, özellikle ilk devre mükemmel performans sergiledi.

Tabii ki Kerem. Galatasaray'da sahanın yıldızıydı. Bu gidişle, yakında Avrupa biletini alır.

Sezon sonu yaklaşırken, Beşiktaş'ın iyiye gideceğine tükenmeye başlaması, işin anlaşılmaz boyutu olarak ortaya çıkıyor. Rıdvan'ın golü Pena'nın hatasıyla oluştu. Sonra oluşan baskı ev sahibinde sıkıntı yarattı ama sonucu değiştirmedi.