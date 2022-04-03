Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Özlenen Fenerbahçe

Çıkış yakalayan takımlar ve onların oyuncuları için ara vermek, çoğu zaman form grafiklerini etkiler. Milli maç dönüşleri, bu semptomlar çok takımda gözükür. Fenerbahçe'de başlangıç böyle olmadı. Rakibin birinci bölgesinde pres, hücum organizasyonlarında olumlu görüntü; maçın başına damga vurdu.

Hırs, mücadele, yardımlaşma mükemmele yakındı Fenerbahçe'de. Bunun karşılığı mutlaka olacaktı. Rossi'nin serbest vuruşu sonrası Novak, arka direkte kafayı vurdu. Sonra, Serdar Aziz ve topu ağlara gönderen Zajc. İyi oyunun meyvesiydi bu gol.

Tekmeye kafayı uzatan, oyunun içinde arkadaşları için fedakârca canını dişine takan Crespo, bu takım için büyük kazanç. Ya Rossi? Uzun bir yolculuktan gelip, temposunu kaybetmemesi, takdir edilecek bir durum. Güzel gol attı. İrfan Can, diri olduğunda ne kadar klas olduğunu gösteriyor.

Sol ayağını nefis kullandı. Gol vuruşu ustalık örneğiydi. İstikrarını korursa, maç kazandıran futbolcu kategorisine çabuk yükselir.

Fenerbahçeli oyuncular, oynadıkları futboldan keyif alıyorlar. Bunu sağlayan İsmail Kartal'ı tebrik etmek lazım. Kayserispor tam bir kriz içinde. Takım resmen bunalıma girmiş. Rakiplerinin çekindiği ve ellerinden bir şey gelmediği o Fenerbahçe'yi, dün Kayseri'de gördüm. Tabii futbolda devamlılık esastır.

ARDA'YI DA ATTIĞI GOLDEN SONRA AYAKTA ALKIŞLADIM…