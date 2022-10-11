Lemi Çelik İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Futbol santrforsuz oynanmaz

Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'ya karşı çok iyi performans ortaya koysa bile taraftarını mutlu edemedi. Sebeplerine bakacak olursak:

1- Abdullah Avcı'yı tanımasam derim ki ‘Bu adam Trabzon'dan ayrılmak istiyor, gitmek istiyor. O yüzden böyle yanlış transferler yaptırıyor, böyle kadro çıkartıyor ve böyle oyuncu değişimleri yapıyor.' Abdullah Hoca karakterli, son derece başarılı bir hoca ama Bardhi ile Yusuf'u aldırması, birçok mevkide eksik oyuncu varken 10 numaraya bu ismin gelmesi, Abdülkadir Ömür ve Bakasetas'ın ve hatta Hamsik'in yok olmasına neden oluyor. Bu transferleri kimler yapmışsa Trabzonspor'un kucağına büyük bir saatli bomba koydular ve bütün takım ruhunu bozdular. Bugün Trabzon, Fenerbahçe gibi bir takım ruhuna sahip değilse bunun da nedeni aynı mevkilere yapılan yanlış transferler.

2- Futbol, santrforsuz oynanmaz. Alacağın bütün galibiyetlerde ve atacağın bütün gollerde mutlaka santrforun bir etkisi olmalı. Kanatlardan yapacağın akınlarda, merkezden yapacağın denemelerde mutlaka hücumsal organizasyonları ve bağlantıları santrforla yaparsın. Maxi Gomez'i sahada gören var mı? Kanatlardan yapılan bir ortaya kafa veya ayak uzattı mı? Merkezden gelen orta saha oyuncularına verkaçlarda göründü mü? Topu tutup koruyup kollayıp takımın üçüncü bölgeye gelmesini sağladı mı? Yok,…yok, yok… Santrfor olmayınca net pozisyon da yok.

3- Abdullah Hoca, çok dengeli bir takımla sahaya çıkıyor. Sonradan oyuncu değişiklikleriyle tamamen çok ofansif bir orta saha ve forvet hattıyla rakibe saldırıyor. Çok hücum oyuncusuyla oynamak demek çok net pozisyon bulacağın anlamına gelmez. Kapanan defanslara karşı uzaktan şutlarla gol bulacak olan Bakasetas'ı geri çekiyorsun, sürpriz savunma ile kaleci arasına derin ve delici koşuyu yapacak olan Hamsik'i çıkarıyorsun, Bardhi ve kanat oyuncusu olan Gbamin'i orta sahaya alıyorsun. Orta alandan sana skor üretip gol atacak, Hamsik ve Bakasetas gibi iki oyuncuyu etkisiz hale getiriyorsun.