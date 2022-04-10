Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Türkiye’nin en iyi stoperi Cornelius

Trabzonspor , Gaziantepspor deplasmanında oynamış olduğu futbolla şampiyonluğu hak eden ve şampiyon takım mesajını veren performans koydu. Müsabakada neler oldu?

1- Trabzonspor'da şampiyonluk yolundaki puan farkının vermiş olduğu rahatlıkla hiç kimse tam kapasitesini ortaya koyamıyor. Zihinsel olarak takımda büyük bir rahatlama var. Ligi bitirmiş bir karakter yapısı mevcut. Halbuki bu tür müsabakalarda önemli olan zihinsel hazırlık.

2- Trabzonspor, oyuncu kalitesiyle çok üstün. Nwakaeme, Cornelius, Visca, Abdülkadir Ömür gibi ofansif hattıyla bütün rakiplerini parçalayacak bir hücum gücüne sahip. Ama bu sporcular yeteneklerini ve bireysel performanslarını takım performanslarıyla birleştirip bütünleştiremediği için Trabzonspor, daha az net pozisyon buluyor. Ve daha az üretim yapıyor.

3- Orta sahada Hamsik'in gelmesi çok büyük katkı sağlasa bile rakip akınları tek başına durduran Siopis'in yokluğu çok büyük bir kayıp. Dorukhan, o bölgeyi tek başına kontrol edip rakip akınlarını kesmeye çalışsa bile çok yetersiz. Müsabakaları orta sahalar kazandırır.

4- Cornelius'un olması Trabzonspor için çok önemli bir avantaj. Futbolda gizli silahlar vardır. Cornelius olduğu sürece hiçbir rakip stoperleri hücuma çıkamaz. Aslında Cornelius gibi santrfor Trabzonspor'un en iyi stoperidir. Sonuç olarak savunma hücumdan başlar. Şu an Türkiye'nin en başarılı stoperi Cornelius'tur. Bu da Trabzonspor'un bütün rakipleri karşısında hücum savunması adına önde olduğunu göstermektedir.