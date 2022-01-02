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Güçlü ordu yeniden askeri hastaneler

Yaşadığımız hain 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Askeri okullar kapatıldı, Askeri hastaneler de Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Bu alçak girişimde,TSK mensuplarının tümünün bu olayın içindeymiş gibi algılanması son derece talihsiz bir yanılgı idi. Gerçek olan, bu darbe girişimi kahraman TSK mensupları, güvenlik güçleri ve halkın katılımı ile bastırılmıştır.

Ülkemi yönetenler; Askeri okulların kapatılması ve Askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na bağlanması, o günlerin stresi içinde verilmiş ani ve çok yanlış bir karardı. Bu hain örgüt sadece TSK içinde değil, tüm kamu çalışanları arasında yuvalanmıştı. Askeri hastanelerde birkaç hain örgüt mensubu var diye askeri hastaneler kapatıldı. Adalet Bakanlığı'nda da binlerce hakim ve savcı örgüt mensubu olarak yakalandı ve cezalandırıldı. Bu hainler nedeniyle bakanlığı mı kapatmalıydık!..

Bu vatan hainleri adeta tümör hücreleri gibi tüm ülkeyi sarmışlardı. Bunca yıl geçmesine rağmen hala siyasi ayağı da dahil temizlenemedi.

Yönetenler; Askerlik, çok özellikli bir meslektir. Bu mesleğin gerektirdiği nitelikler ve psikolojik özellikler ancak askeri okullarda askerliği özümsemiş askeri öğretmen ve eğitmenlerce kazandırılabilir. Bu askeri psikoloji ve becerileri sivil tıp fakültelerinde veremezsiniz. Bir dönem Güneydoğu'da terör örgütlerinin yuvalanması olaylarında yaralanan güvenlik güçlerine ulaşmada ve tedavilerinde çok büyük sıkıntılar çekildi. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki halen var olan askeri doktor rotasyonları ile bu güçlükler ancak aşılabildi.

Türkiye büyük bir devlet olup, çok güçlü bir orduya sahiptir. Bu büyük ordunun da kendine özgü hastaneleri yeniden açılmalıdır. Bu denli büyük bir ordunun sağlık hizmetleri sivil hekimler tarafından karşılanabilir demek çok büyük bir yanılgıdır. Dünyanın büyük ülkelerinden ABD'de çok donanımlı askeri hastaneler vardır. Tüm ABD başkanları, ülkelerinin ünlü Walter Reed askeri hastanesinde sağlık muayenelerini yaptırırlar. Neden diye

düşünülürse, dünyanın en büyük ülkesi ABD Başkanlarının sağlık bilgileri sadece kontrol yapan özellikli ve yeminli hekimlerce gizlilik içinde yapılır. Tarafsızlığı dünyaca kabul edilmiş İsviçre'de bile askeri hastaneler vardır.

Harp cerrahisi ve psikiyatrisini sivil tabiplerle sağlayamazsınız…

Değerli okurlar; Askeri hastaneler geçmişte sadece TSK mensuplarına sağlık hizmeti veriyor diye yerleşmiş yanlış bir algı var. Ankara ve İstanbul GATA hastaneleri, sadece sağlık hizmeti vermekle kalmaz, askeri hekimler de burada askeri kurallara göre yetiştirilirdi. Ankara GATA ve Haydarpaşa GATA bünyelerinden yetişen askeri doktorlar, bu kurumlarda TSK'in ihtiyacına göre çeşitli uzmanlıklar, uzmanlar arasından da ihtiyaca göre akademisyen yetiştirilirdi.

GATA (GÜLHANE TIP AKADEMİSİ) kendi adına, bir Dünya markası olmuştur. Türk tıbbına yetiştirdiği hekimler, bunların yaptıkları değerli araştırmalarla, Ulusal ve uluslararası çok değerli yayınları ile uygar dünyada yerlerini almışlardır.

Özellikle, Ortadoğu gibi bir lokalizasyonda bulunmamız nedeniyle bu büyük ordu askeri doktor ve askeri hastanelerinden yoksun bırakılamaz ve bırakılmamalıdır.

Herkes, GATA asker hastanelerini sadece askeri hastane olarak bilir. Kesinlikle öyle olmayıp, belli oranda sivil hastalara da hizmet vermektedir. Ankara GATA' da çok sayıda yabancı ve yerli devlet büyükleri yatmış ve tedavi olmuşlardır.

İktidar 15 Temmuz'dan sonra ne yaptı, bu hastaneleri Sağlık Bakanlığı'na bağladı. Tüm TSK mensupları, artık Sağlık Bakanlıklarında tedavi olacaklar denildi. Bir tek ayrıcalık sadece Orgeneraller'e tanındı. Onlar da, tıpkı bakanlar, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar gibi(Ailece) bir ömür özel hastanelerde ücretsiz tedavi imkanından yararlanacaklar denildi.

Soruyorum, diğer komutanlar nerede nasıl tedavi olacak?

Erler nerede ve nasıl tedavi olacak?

Kent merkezlerine uzak birliklerdeki erler nasıl tedavi edilecek?

Kamu hastanelerinin nasıl yoğun olduğunu bir önceki yazımda paylaşmıştım. O yoğunlukta, TSK mensupları ve erler zamanlarının darlığı nedeniyle, kısa bir sürede nasıl kamu hastanelerinde poliklinik hizmeti alıp görevlerine dönecek?

Ben eski GATA, yeni adıyla Haydarpaşa Abdülhamit Han Hastanesi'nde Komutanlar için ayrı poliklinik olduğunu ve yakın ilgi gösterildiğinin bizzat şahidiyim. Erler için de ayrı poliklinikler olduğunu biliyorum.

Ankara ve İstanbul'daki GATA'lar yeniden açılmalı ve her coğrafi bölgeye de tam donanımlı bir veya iki askeri hastane yapılarak sorun çözülmelidir.

Sayın Cumhurbaşkanı; daha fazla zaman kaybı olmadan ve halen sağlık kuruluşlarında ki belli sayıda askeri akademisyenler kalmış olup, bu akademisyenlerle kurumlar yeniden hizmete açılmalıdır.

Sayın Cumhurbaşkanı; bu konuyu uzmanlarınızla bir kez daha değerlendirdiğiniz de,askeri hastanelerin yeniden açılması gereğinin, İçinde bulunduğumuz bu coğrafya da ne denli gerekli olduğunu göreceksiniz.

Siz Cumhurbaşkanı olarak ve bu orduyu yöneten komutanların tüm sağlık muayeneleri, mutlaka son derece donanımlı ekipman ve Akademisyenlerle askeri hastanelerde yapılmalı ve gizli kalmalıdır.

SON SÖZ; Biz, güzel günlerin geleceğine inanmış bir nesil iken,

Şimdi geçmiş günleri özleyen bir nesil olduk. ANONİM