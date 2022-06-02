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İsteyince ve gerçekten milli olunca, oluyormuş demek ki! Bu ülkeyi tanıyor musunuz?

1- Halkın tamamı Müslüman.

2- Cumhurbaşkanını, halk seçiyor.

3- Nüfusu 9 milyon. Ülkede 35 üniversite, 80 kolej var. Her dalda eğitim veriyorlar. İlkokul birinci sınıftan, yüksek lisans veya doktoraya kadar tüm eğitim ücretsiz.

4- Aile planlaması yasası, 1956 yılında hazırlanmış. (1881-1956 yılları arasında Fransa sömürgesi altında yaşamıştı. Sömürge yönetimine karşı verilen mücadele sonrasında, yoğun görüşmelerin ardından 20 Mart 1956’da bağımsızlık kazandılar.)

5- Bu yasa gereğince her aile 3’ten fazla çocuk yapamıyor.

6- Resmi nikah, tek geçerli aile sistemi. İmam nikahlı ikinci eş yasalarla yasaklanmış.

7- Ülke, çevre değerlerini yasalarla kabul ettiğinden her yer tertemiz. Çünkü çevreyi kirletenler hapis cezası ile cezalandırılıyor.

8- Ülkede fakir yok.

9- 800 gr ekmeğin fiyatı 30 Kr.

10- Bir kg dana bifteği 13 TL.

11- Bu ziraat ülkesinin ihracat malları zeytinyağı, tahıllar, portakal, limon, ton balığı.

12- İthalat çok yüksek vergilere tabi.

13- Türban resmi daireler ve eğitim kurumlarında yasak ancak sosyal yaşamda serbest.

14- Her vatandaş, devletin tüm kurumlarına ve çalışanlarına büyük saygı duyuyor.

15- Turisti mutlu etmek için, golf sahaları, buz pateni salonları, turistik otelleri ve kumarhaneler var.

16- Yılda bir kez “Ağaç Festivali” düzenleniyor. Her vatandaş bu festival sırasında bir ağaç dikiyor.

17- Yılda bir kez “Dağa Tırmanma Festivali” düzenleniyor. Hemen hemen her ülkeden, bu ülkedeki Boynuz Dağı’na tırmanmak için turistler akın ediyor.

18- Ülkede 60 milyon zeytin, 3,5 milyon portakal ve 800 bin adet limon ağacı var.

19- Kadınlar, yüksek tahsilli ve işgücünde yerlerini almışlar.

20- Din ve devlet işleri tamamen birbirinden ayrı. Tam bir laiklik abidesi.

21- Başkentin ana caddesinde kocaman posterde, bir kadın polisin 3 çocuklu bir hanımı trafikte yönlendirişi gözüküyor.

22- Bu posterin altında şöyle yazıyor: ”Ülkemizdeki işkadınları, sokak düzenimizi sağlamakta baş etkendir.”

23- Her öğrencinin birinci dili Arapça, ikinci zorunlu dili Fransızca. Bunun dışında, isteyenlere 5 yıl İngilizce eğitimi veriliyor.

24- Ülkenin dış borç gibi bir derdi yok.

25- Her taraf çiçek, çimen ve ağaçlarla süslenmiş. Bunları koparan, yolan, sertifikasız ağaç budayan herkese hapis cezası veriliyor.

26- Yan sokaktan gelen araba olmadığından emin olan taksi şoförleri bile STOP yazılı levhada mutlaka duruyorlar.

27- Sokaklarda gezen bir tek başıboş kedi veya köpek yok.

28- Bir şoförün aylığı 400 dolar. Bunun dörtte birini kiraya veriyor. Ayrıca gelirinin en az % 12’si vergi ve sigortaya gidiyor; eşi de çalışıyor.

29- Buranın insanları ülkeleriyle gurur duyduklarını söylüyorlar.

30- Toplu taşıma tramvay, tren, dolmuş, otobüs, taksi ve feribotlarla yapılıyor.

31- Emeklilik yaşı 60 olarak belirlenmiş. Her vatandaş vergisini vermekle gurur duyuyor.

32- 60 bin kişilik üstü kapalı futbol stadyumları var.

33- Devlette hortumculuk varsa bile, şimdiye kadar hiç duyulmamış ve görülmemiş.

34- İthalattan çok yerli üretime önem veriliyor.

35- Kentlerdeki duvarlarda sanatçıların yaptığı – bizde bazı çevrelerin ”müstehcen” bulma olasılığı olan- kadın resimleri yer alıyor.

36- Art deko tarzı süslü mimariyi yansıtan eski binalar çok iyi korunmuş durumda.

37- Siyasette 4 parti var. Bu yıl yapılacak başkanlık seçimine 2 aday katılacak. Hükümette 24 bakan var.

38- Hafta sonu tatili cumartesi ve pazar günleri olarak kabul edilmiş.

39- “Bizim paramız dış ülkelerde geçerli olmadıkça kendimizi yeterince kalkınmış hissetmeyiz” diyorlar.

40- Halk sürekli çalışıyor ve üretiyor. Lüks ve ihtiras peşinde olan yok. Kazanç ”eşitlikçi” bir biçimde paylaşılıyor. Bu apaçık belli oluyor.

Bu ülkenin adı *TUNUS!*

Gerçek İSLAM ülkesi

Bu ülkede ezan okunurken mutlaka durup dinlersiniz. Zira hiçbir minarede sonuna kadar açılmış, yarısı da patlak hoparlörler yoktur. Müezzin şerefeye kadar zahmet edip çıkar ve oradan okur. Ve gerçekten çok güzel okur, herkes de onu dinler.

* Caminin 5-10 metre ilerisindeki bir kafede ya da barda istediğiniz alkollü içkiyi içebilirsiniz. Kimse, “olmaz, burası camiye 100 metreden yakın, ruhsat verilmez!” falan demez.

* Kadınlar yasalar önünde gerçekten birinci sınıf vatandaştır. Mirasta kız çocukları daha önde tutulur. Kadın istemediği sürece boşanmak çok zordur. Veee en çarpıcı fark da şudur: Bir kadına arabanızla çarpıp yaralarsanız, alacağınız ceza, erkeği yaraladığınızda alacağınız cezadan yaklaşık % 50 daha fazladır.

* Çöldeki bedevi bile, ana dili gibi Fransızca konuşur.

* Kanun ve kurallara uyulur: Çölde LandRover’la bizi safariye götüren şoför, dümdüz ve kaymak gibi bir asfalt yolda, günlerce, saatte 60 km. hızın üstüne çıkmayarak beni deli etmişti.

* Ne tarihi dokuları, ne de cennet gibi bir doğaları var. Aslında, yılan, akrep ve çölden başka hiçbir şeyleri yok. Ancak Şubat ayında da, Mayıs ayında da, her taraf turist kaynıyor.

* Etrafta bir tane bile maganda göremezsiniz.

* Zeytin ağacı ve zeytin üretimi neredeyse bizim kadardır. Ülke büyüklüğü bizimkinin BEŞTE BİRİ. Nüfus da yaklaşık SEKİZDE BİRİ !!!

Hani örnek aranıyor ya? Türkiye, Mısır falan deniyor ya?

Neden kimsenin aklına Tunus gelmiyor?

O Tunus’un efsanevi lideri Habib Burgiba ise tam bir ATATÜRK hayranıdır; bilir misiniz?..

Yukarıdaki alıntı yazıyı okuyunca ne düşündüğünüzü merak etmiyor değilim.

SON SÖZ: Kuş bindiği dalın kırılacağından korkmaz. Çünkü güvendiği “ DAL” değil, kendi kanatlarıdır.. İHSAN FAZLIOĞLU