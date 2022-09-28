PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

100 milyon dolarlık ikram!

Sabahın saat 04:30'u… Hiç uyumadan uçağa gitmek için yola çıktım. Güvenlik, bilet işlemleri derken görevliye biraz sempatiklik yapıp yanı boş olan koltuğu kaptım.

Uçağa bindim. Seçeneklerimi değerlendirdim. Uyusam mı? Peynirli sıcak sandviçi mi beklesem? Bekledim tabii ki! O an aklıma THY'nin Do&Co İkram Hizmetleri ile yaptığı anlaşma geldi. Ne oldu o sahi?

★★★

Hikâyeyi biraz başa sararsak 100 milyon dolar gibi bir meblağ yok ortada… Hem Türk Hava Yolları hem de Do&Co borsada halka açık şirketler… Dolayısıyla her konuda şeffaf olmak ve yatırımcılarını bilgilendirmek zorundalar.

Yapılan bütün açıklamalara baktım, bilançoları inceledim bir türlü rastlamadım. Hayırdır inşallah… Kaybolmaz o kadar para!

★★★

Şöyle ki, THY uçak içi ikram, yemek, içecek, yolcu salonu ağırlamaları için Do&Co isimli Avusturya merkezli bir şirketle ortaklığa gidiyor. Şirketin kurucusu Atilla Doğudan isimli bir Türk…

Şirket on yıla yakın bir süre THY'nin tüm uçuşlarında hizmet veriyor. Günü geliyor anlaşmanın süresi bitiyor.

★★★

İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci başlarken THY ile Do&Co arasında yeni anlaşma sürecine girildiğinde bir sürtüşme çıkıyor. Ortaklık neredeyse bozuluyor.

Hatta THY ipleri koparıp Singapurlu SATS Gurubu ile görüşüp bir de niyet anlaşması imzalıyor. Nedenini şirketin sahibi Atilla Doğudan açıklıyor.

Yeni anlaşma için Do&Co'dan 100 milyon dolar hava parası istenmiş. Do&Co parayı vermeyi kabul etmemiş.

★★★

Sahi bu büyüklükte bir para kimin inisiyatifiyle isteniyor? Bak o hiç açıklanmıyor. Ancak zamanın THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı bu olayı “şerefiye istedik” kelimeleriyle doğruluyor.

Haliyle ortaklığın bozulması dillere düşüyor. Do&Co'nun, “İstanbul Havalimanı için payımıza düşen 100 milyon dolarlık yatırıma hazırız. Ancak, 100 milyon dolarlık hava parası bizi aşıyor” açıklaması ile iş iyice ayyuka çıkıyor.

★★★

Bu sefer THY'den İlker Aycı, “Gelecek vizyonumuz daha farklı ve Do&Co ile örtüşmedi. O nedenle Singapurlu SATS'la görüşüp ön anlaşma imzalama noktasında geldik” açıklamasının üzerine “Bizim vizyonumuz kuzu incik ile sınırlı değil!” diyerek lafı geçiriyor.

Demek ki Singapurlu SATS, yüz milyon dolar şerefiyeyi ödemeyi kabul etti ki anlaşma aşamasına gelindi.

★★★

Rüzgâr dönüyor, araya girenler oluyor. Hop, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na, “Do&Co ile Türkiye'deki havalimanlarından çıkışlı tüm uluslararası, ulusal ve charter uçuşlarını kapsayan ikram hizmetleri anlaşmasının 15 yıl süreli olarak imzalanmasına karar verilmiştir” açıklaması düşüyor.

Burada 100 milyon dolardan bahsediyoruz. Herhalde THY, şerefiye almadan anlaşma yapmadı. Demek ki Do&Co hava parası ödemeyi kabul etti. Yoksa aynı parayı ödemeye razı SATS ile anlaşma imzalanırdı.

★★★

Belli ki 100 milyon dolar kuzu incik gibi sıyırmış olmalı! Peki, ben neden göremedim? Neden kayıtlarda rastlamadım? Neden açıklamalarda yok bu paranın izi? Hisse senedi sahipleri neden bilgilendirilmedi? Neden bilançolara yansımadı? Yoksa ben mi kaçırdım?

Bak şimdi aklıma takıldı… Keşke sandviçi bekleyeceğime uyuklasaydım. Herhalde mantıklı bir açıklama yollarlar ben de bu köşede yayınlarım.