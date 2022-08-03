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Beton mikseri ile kurtulacak ekonomi!

Türkiye ekonomisi kırılıyor, kabine toplanıyor ve sonrasında “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz” deniliyor yapılan açıklamada…

Bu mudur? Budur! Kurtuldu işte ülke ekonomisi… Düşündüler taşındılar akıllarına yine beton dökmek geldi! İhtiyacımız olan tek şeyin yeni inşaatlar olduğu tescillendi.

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İnsanlar karınlarını doyuramıyor, çıkıp “Vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız” diyor. Bir de bunu yeni proje diye anlatıyor. Ekonomik krizdeki Türkiye'nin kurtuluş reçetesi olarak sunuyor.

Aynısını bundan üç yıl önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dile getirmişti. “Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak tarihin en düşük faiz oranı ile kira öder gibi ev sahibi olacak” demişti.

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Ne oldu o projeye? Hâlâ bitmedi mi? Yoksa tekrar ısıtıp aynı hikayeyi piyasaya yeniden mi sürmeli? Gerçekten yapıp yapabileceğiniz bundan ibaret mi?

İnsanların harcanabilir geliri azalıyor. Oysa inat etmesen, ülke ekonomisini düzeltsen insanların gelirleri artacak. Dileyen ister nakit ister krediyle gidip evini alacak.

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Diğer yandan bütçe yetmedi üzerine ek bütçe eklendi. Kesmedi vergi üzerine vergi geldi. Dur! Ülkenin kısıtlı kaynağını hemen betona gömme… Biraz bekle… Önce ekonomi çıksın düze…

Unutulduysa 2020 yılı mart ayında kuraları çekilen 100 bin sosyal konut projesi vardı. Peki, onlara ne oldu? Yıkılan okulların, şehir hastanelerinin inşaatları neden durduruldu? Biliyorsunuz siz onu!

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Sarayın inşaata bakışı belli… Yüz bin dar gelirliye konut, bir milyon Suriyeliye konut, inşaata destek, düşük faizli kredi, kupon araziler projesi… En güzel tarafı da bütün bunlar halkın iyiliği için yapılıyormuş havası verilmesi! İşin sonunda zengin olanlar belli!

Sahi madem Suriyeliye konut yapıp bedava verebiliyoruz, neden vatandaşlar kira öder gibi sahipleniyor evleri? Suçları Türk vatandaşı olup, Suriyeli olmamaları mı?

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Bakın bunlar çok tehlikeli hareketler. Belli ki panik içindeler. Yurt dışından zar zor yüksek maliyetli bulduğun parayı yine betona gömüyorsun sonra da ekonominin düze çıkmasını bekliyorsun.

Düşünüldü mü konut fiyatları neden bu kadar yükseldi? Yüksek talebin ve fiyatların artışlarının başlıca sebebi sektörün yatırım kalemine dönüşmesi… Paranın enflasyon karşısında erimemesi için alternatif oluşturması… Kısaca hatalı ekonomi yönetimi…

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İktidarın inşaat aşkı kolay kolay bitmez. Düşünün hâlâ para bulup Kanal İstanbul'u kazmak derdindeler. Seçimden önce bir iki mitingde tapu dağıtsalar onlara yeter.

Ayrıntıları gelecek ay açıklayacaklar ama sayılı gün çabuk geçer… Sahne, beton mikserlerinin, kepçelerin, damperli kamyonların… O zaman şov başlasın!