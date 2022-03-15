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Bu işte parmağı var!

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Hedefimiz dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasına Türkiye'yi sokmak… Buna çok yakınız…” dedi.

Peki, yine niye algı çalışmalarını başlattılar? Nedeni basit: Hayal satmak zorundalar. Sığınacak icraat bulamıyorlar. Ekonomi felaket… Dikiş tutmuyor. Yönetim parmağını bile kıpırdatmıyor!

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Hani evler satılır, anasının gözündedir, havalimanına 15 dakika, metronun 10 dakika uzağında diye pazarlanır… Oralara nasıl gidildiğini söylemezler ama… Helikopterle mi acaba? Binali Bey'inki o hesap galiba…

Dünya parmağı ile zaten Türkiye'yi işaret ediyor. Aldığı borcu boşa harcadı, parayı betona gömdü, tüketime aktardı, yandaşa dağıttı, ihale verdi, lüks harcamalar yaptı… Parası en çok değer kaybeden ülke payesini aldı. Ekonomisi dünyanın en kırılganı olan kim? Aha işte bu ülke!

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“Parmakla göstermek” sayısı az anlamına da gelir. Buyurun size Venezuela, Suriye, Kuzey Kore… Hepsi parmakla gösteriliyor. Gelecek kuşaklara ders çıkartılsın isteniyor.

Parası en hızlı değer kaybeden, faizleri en hızlı yükselen, enflasyonu dünyada ilk beşe giren, cari açığı gökleri delen, abuk sabuk harcamalarla bütçeyi tarumar eden, her geçen gün daha da fakirleşen ülke hangisi? Türkiye! Ayıptır ama yapma… Parmakla gösterme…

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Var ya bu ülke yandaşa bir ihale zimmetledi… Hedeflenen yolcunun yüzde 5'i bile kullanmıyor ama tam kapasite çalışıyor gibi devletten parayı alıyor.

Yolcu garantisinin bitiş tarihi 2044 yılı Şubat ayında… Yani 22 yıl var daha… Oha, paraya baksana… Parmak hesabı yapılsa bile imza atılmazdı bu anlaşmaya…

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Hangi parmakla gösterildiği de önemli tabii… Orta parmak; dilsiz alfabesinde “boş konuşuyorsun” anlamındadır. Batı kültüründe karşındakine göstermek kavga sebebidir…

Sen parmakla gösterildiğini sanırsın, ufak nüansı kaçırırsın. O parmak sana doğru hafifçe sallanıyorsa, anlamı bambaşka… Diş bileyedur sana… Aman çok yaklaşma…

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Şu anda iki elin parmaklarının yanına ayak parmaklarını da ekle, hepsini ikiyle çarpsan bile enflasyonu göstermekten aciz kalıyorsun… Kafa, kol, bacakları da yanına koysan yine yetiştiremiyorsun. Neden bahsediyorsun?

Hemen serçe parmağını gösteriyorum kendisine… İddiaya girelim… Demişti ya “2023 hedeflerimiz tutacak, kişi başı gelir 25 bin dolar olacak” diye… Tabii ki fasulyesine… Hırsızlığa girer benimki aksi taktirde…

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İşaret parmağına gelince… Hastanede “sus” demektir ki en anlamlısı budur bence! Bak nereden nereye geldi koca ülke!

Hele yüzük parmağı… “Anlaşalım mı?” demek anlamı… Hayatınızın bir döneminde biri o parmağından çıkarttığı yüzüğü mal varlığı diye size gösterip “Bir gün duyarsanız ki çok zengin olmuşum, bilin ki haram yemişim” derse arkanıza bakmadan kaçın… Altınızdan donunuzu alacaktır, uzak durun yaklaşmayın!