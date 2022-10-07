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Döviz rezervleri epistemolojik göçtü!

Mevcut rezerv profiliyle Türkiye ekonomisi her geçen gün daha kötüye doğru yol almaya devam ediyor. Nitekim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervleri 30 Eylül haftası itibarıyla eksi 59 milyar dolarla rekor düşük seviyeye geriledi. Yani durumumuz hiç yoktan kötü… Anlamı hiç rezervimizin olmaması için 59 milyar dolar bulmamız gerekli…… Döviz cinsinden bu, bassan basamazsın!

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“Faiz indi, döviz kuru fazla kıpırdamadı” dedikleri manzara bu! Fazla kıpraşmaması için yabancıları kaçırdılar. Adeta kovdular. Dolar artmasın diye içeride sata sata rezervleri bu hale getirdiler. Neden swap hariç tutuyoruz? Swap denilen nane borç da değil ki……Değişimi yapılacak para……Hangi ülkeyle yaptıysan verecekler aldıkları Türk Lirası'nı, alacaklar faiziyle birlikte kendi paralarını……

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Yüksek miktarda borcun varken hem dövizi hem faizi aynı anda kontrol edemezsin diye defalarca söyledik ama kime? Merkez Bankası kaç mevsim daha dayanabilir sizce? Yap-İşlet-Devret projelerinin ödemelerinin ve Hazine garantili kredilerin sayılmadığı bir bilançodan söz ediyoruz. Hepsi döviz borcu…… Yanında promosyon olarak yurtiçinde satıla dövize endeksli borçlanma kağıtları var.

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Hele Kur Korumalı Mevduat ile sanki varmış gibi hesapta duran paralar…… O da yaklaşık 80 milyar dolar……Yıl sonu cari açık 55 milyar dolar olacak. Yüksek faiz nedeniyle borçlu şirketler, bankalar imkanları varsa borçlanmayıp geri ödeyecek. Bunun için Türk Lirası verip dolar, Euro alacak. İş sizce nereye gidecek?

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Bariz kur çıpası ile dolar kontrol altında tutulmaya çalışılıyor. Tüm örtülü sermaye kontrolüne, müdahalelere ve bu baskıya rağmen hala artıyorsa ciddi sorun var demektir… Var mı? Var! Yükselmemesi için sadece eylül ayında 12 milyar dolar sattılar. İşlerin eskiye dönmeyeceği belli… Cin şişeden çıktı. Öyle bir raddeye geldik ki; bir cami avlusunda avuç açmadığımız kaldı! Dolar artmasın mı?

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Türkiye yurt dışında sukuk ihracına çıktı. En son şubat ayında sattığımız sukuk ile yüzde 7.25'ten 3 milyar dolar borçlanmıştık. Vade 5 yıl belirlenmişti. Yine sukuk borçlanmaya çıktık. Vade kısaldı 3 yıla indi. Neden? Faizleri bari tek hanede tutalım düşüncesiyle hareket edildi. Dolar bazında yüzde 9.75 faizle borç bulabildik anca……

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Sahi yabancının dolarına 9.75 verirken içeride kaç veriyorlar yerli yatırımcıya? Türk Lirası'nda 5 yıllık faiz bile 10.70'de…… Bu kadar sıkarsan elbet patlayacak bir yerde……Suni piyasa oluşturma denemeleri daha önce defalarca tecrübe edildi ve sonuç değişmedi. Bir süre sonra ikisi de gerilmiş yaydan çıkan ok gibi fırladı gitti.

Bu sefer neden değişik bir sonuç beklendiğini bir zahmet epistemolojik bir kopuşu temsilen anlatabilir mi?