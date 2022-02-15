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Gıdada vergi indirimi müjdesi!

Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi 20 yıl sonra akla gelen ender halka hizmet eden gelişmelerden biri…

Sebebi derin ekonomik kriz ve aşırı zamlardan sonra AKP'nin oylarının düşmeye başlaması olabilir mi?

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Madem yapılabiliyordu vatandaşın aç kalıp isyan etmesi mi bekleniyordu? Nasıl bir sistem ile yönetiliyorsak, demek yapılabiliyor şip şak… Kime soruldu? Ben yaptım oldu!

Vergi kararı nerede alınır? Meclisten çıkması gerekmiyor mu? Cumartesi günü açıklama, hop imzaladım konuşma sırasında… Pazar günü Resmi Gazete'de yayında… Pazartesi günü uygulamada… Bu olumlu örnek iyi de, işte öyle yönetilince böyle oluyor ülke…

Başkanlık sisteminde Millet Meclisi'ne ve milletvekillerine hiç iş düşmüyor desene…

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Nitekim sevindirici olsa da akaryakıt, doğalgaz, elektrik, hammadde fiyatları düşmedikçe etkisi görülmeyecek bile…

Peki, nasıl oldu? Devlet kendi vergi gelirlerini azalttı. Bu gelirlere yok muydu ihtiyacı? Hem de nasıl vardı! Gıdadan almadığın vergiyi yarın öbür gün farklı bir kalemden almak zorunda kalmayacak mı?

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Bağı, bahçeyi sattılar sarı ineğe göz koydular. Kasada para kalmadı, nereden bulacaklar? Gelirler artmıyor sadece dağılımı değişiyor. Oradan veriliyor başka bir yerden almak üzere hazırlık yapılıyor.

Tıpkı çok şikayet ediliyor diye kaldırılan elektrikte TRT payı gibi… Hemen arkasından yüzde 127 zam yaptılar elektriğe, faturayı katmerli kilitlediler millete…

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Enflasyon kolay kolay düşmeyeceği için vatandaş bu vergi indirimini hissedemeyecek… Marketler ilk etapta fiyatlara yansıtacak. İki ay sonra kimse hatırlamayacak.

Dar gelirlinin nefes alacak hali kalmadı. Madem gelir kaybını göze aldın, bordrolu çalışanların gelir vergisini düşür. Ücretlilerin vergilerinde indirim yap. Hem işçiye hem işverene yarasın.

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Bütün bütçeyi bitir. Türkiye'nin geleceğini yap-işlet-devret projeleri ile yandaş şirketlere zimmetle… Sonra da ülke ekonomisinden iyi bir şeyler bekle! Zor tabii…

Kötü yola düşmüş Robin Hood gibi yıllardır fakirden alıp zengine veriyorlar. Toplanan vergileri yandaşa ihale, maaş, burs olarak zimmetliyorlar. Kendi lüks harcamalarını kısmayıp, daha fazla gelire ihtiyacımız var diyorlar. Sus payı olarak gıdada KDV'yi indiriyorlar. Geç kaldılar!