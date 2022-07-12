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Hatasız noksan olmaz!

Enteresan… Türkiye'de son yıllarda ödemeler dengesinde çok ilginç bir kalem var, net hata ve noksan… Aslında ülke ekonomisinin bir anlamda kurtarıcısı…

Ödemeler dengesi, toplamı sıfıra eşit bir dengedir. Bu kalem, hesaplar arasında herhangi bir şekilde açıklanamayan farkları ya da hataları gösteriyor.

Bilgisayar çağında hesapların tutmaması ve bu meblağın çok büyük olması eksantrik gelişmelere delil teşkil ediyor.

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Geçen yılın ilk dört ayında 3.6 milyar dolar olan bu fark, bu yılın aynı döneminde 11.8 milyar dolara yükseldi. Bu para sisteme direkt girse fark edilirdi.

“Bu döviz kim tarafından nasıl getirildi” sorusuna Merkez Bankası “şu da olabilir, bu da olabilir” türü açıklamalar yapıp duruyor. Ne diyebilir ki? Asıl kaynağın neresi olduğunu o da bilmiyor.

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Bu konuda başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere çeşitli ülkelerden Türkiye'ye kayıt dışı döviz girdiği yönünde ciddi iddialar mevcut…

Mantıken varlık barışı ile şirketlerin ve bireylerin her türlü para, menkul kıymet veya sermaye piyasası araçları, altın ağırlıklı olmak üzere ülkeye soktukları kıymetler de buna sebep…

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Nereye yazılacağı bilinmeyen döviz aslında ama emin olamamalarının da bir şey var altında…

Başka ne deniliyor? Rus oligarklar… Kayıt dışı ihracat, bavul ticareti veya yastık altı paraların sisteme dâhil edilmesi, falan, filan! Açıklamalar bundan ibaret. İşin gerçeğini bir bilsek…

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Dört aylık 11.8 milyar dolarlık dış kaynak girişinin masum ölçüm hatalarından kaynaklandığını söylemek insanı ahmak yerine koymakla eş değerde…

Miktar devamlı yükseliyor ve sürekli aynı yöne doğru gelişiyor. Tek yönlü istatistik hatası mı olur? Her daim giriş söz konusu…

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Kaba bir hesap yapalım.

100 dolarlık bir adet banknot, mürekkebi ile beraber takriben 1 gram…

10.000.000 adet banknot = 10.000.000 gram…

10.000.000 gram = 10.000 kilogram…

10.000 kilogram = 10 ton… Bir milyar dolar eder…

Net hata noksan 11.8 milyar dolar olduğuna göre, bu “118 ton” çeker ki bu para ülkeye görünmeden, hata ile girmez. Köre sorsan gösterir.

Kim bilir kimlerin parası Türkiye'de kaydı kuydu olmadan dolaşıyor? İşimize yaradığı için gıkımızı çıkarmıyoruz. İyi de bu para hep Türkiye'de kalmayacak ki!

Bu giriş olmasaydı dolar çok rahat 20 liradaydı… Bu sebeple buyur etmek, göz yummak zorunda ülke bazı şeylere… Çok da kimseyi suçlayamıyorum ekonominim halini görünce…

Net olarak bildiğim tek şey bir yolla dışarıdan gelecek paraya ihtiyacımız olduğu… Etik davranma lüksümüz kalmadı. Hata olur, noksan olur gelsin güzel kardeşim… Gerisini yemişim…