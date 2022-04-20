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Her şeye para var bayram ikramiyesine yok!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalar yaptı. Her biri beni benden aldı. En ilgimi çekeni emeklilerin bayram ikramiyelerine zam yapılmayacak olmasıydı.

Geçen yıl ile aynı, 1.100 lira… Bozdur bozdur harca… Dört yıl önceden sadece 100 lira fazla… Üstelik yaklaşık 13 milyon 644 bin emekli seçimlerde oy kullanacak hesabıyla… Bu bayram almasa da illa diğer bayrama…

Bana sorarsanız üç-beş artırırlar… Saray halkının yanında payesini kapar. Klasik önden yoklama, arkasından bakın, kıyamadık vatandaşlarımıza…

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Müjdeyi vermek bakana mı kaldı? Neden? “Bu konu her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum” diye sarf ettiği cümlenin meali aslında “Ben bu koltukta oturuyorum ama benim karar yetkim yok” demek değil mi?

Nitekim, “Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirebileceği şeyler olabilir…” kapısını açık bıraktı… Kısaca hiçbir fikri yok, gelişmeleri izliyor bizim gibi…

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Dedi ki; “Artış enflasyon sarmalına düşürecek olaylara yol açar. Tüm dünyanın gündeminde enflasyonu yok etme amacı varken, hiper enflasyon tehlikesini çağrıştıracak söylemleri doğru bulmuyorum.”

Emekliye verilecek paraya gelene kadar enflasyonun sebebi olarak iktidarın bizzat kendisi var. Ülkeyi o kadar kötü yönetiyorlar ki her hamleleri zarar…

Faiz sebep enflasyon sonuç diye tutturdular. Faizi düşürüp enflasyonu fırlattılar… Tersten de olsa

haklı çıktılar!

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Doları durdurmak için uydurdukları Kur Korumalı Mevduat'a para yatıran insanların getiri farkını ödemek için para var.

Patronlara yüzde 61 enflasyonun olduğu ortamda yüzde 9 faiz ile ilk yılı ödemesiz 150 milyar liralık krediye para var.

Suriyelilere “40 milyar dolar harcadık” derken para var. Dört, beş yerden maaş alan yandaşlara, arabalara, uçaklara para var. Emekliye gelince para yok!

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Emeklilikte yaşa takılanlar için, “gündemimizde değil” dedi… Emeklisine ikramiye veremeyen takılana mı verecekti?

Nitekim Erdoğan, “Tutturmuşlar emeklilikte yaşa takılanlar… İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı” demişti. Haklı!

Söyleyin bana kim İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya ve hatta İzlanda gibi zengin ülke emeklisi olmak ister ki? İşin ilginci, bu ülkelerin battıklarını Erdoğan dışında dünyada kimsenin bilmemesi!

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Peki, İskandinav ülkeleri gerçekten battı mı? Batmaz mı? Rahatlık battı, zenginlik battı, huzur battı! Vatandaşları, parayı nereye harcayacaklarını şaşırdı.

Birleşmiş Milletler Dünya Mutluluk Raporu'na göre dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya… Danimarka ikinci sırada… Norveç üçüncü, İzlanda dördüncü… İsveç yedinci…

Adamların verdiği bahşiş bizde emekli ikramiyesi!