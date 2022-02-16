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Hocam notu nereden kırdınız?

Türkiye'yi ekonomik krizden çıkartacak ne bilgileri ne de birikimleri var. İşin kötü tarafı daha bunun bile farkında değiller…

Londra'ya gidip konuşma yapınca ikna edebileceklerini sanıp para getireceklerini düşünmeler… Yok daha neler!

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Seviyorsan git konuş bence de o işler yürümüyor öyle. Yabancı fonlar bir ülkeye yatırım yapacakları zaman o ülkenin kredi notuna dikkat ediyorlar. Sen sabaha kadar “kim bu gözlerindeki yabancı” şarkısını mırıldan pek de ciddiye almıyorlar.

Nitekim kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch, Türkiye'nin kredi notunu “yatırım yapılabilir seviyenin” dört basamak altına düşürdü.

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Anlamı ne? Boş verin, nasıl olsa bizim için yok hükmünde! Yine toz kondurmayacaklar ekonomiye… Bize layık görülen kredi notunun Türkçe meali, belanı mı arıyorsun, git Kıbrıs'a rulet oyna daha iyi…

Bu kuruluşların kredi notları, bir ülkeye yatırım yapacak sermaye için baraj niteliği taşıdığı için önemli… Haliyle bu tarz kurumlar bizimkiler gibi sanki her şey yolundaymış tadında davranamazlar. Ekonomi daha iyiye gidecek türünden gaz ile çalışmazlar.

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Fitch'in Türkiye'nin notunu düşürürken yaptığı enteresan tespitler var.

Döviz korumalı mevduat, hedefli kredi önlemleri işe yaramaz. Türkiye ekonomisi artık daha da kırılgan…

Enflasyon 2022 yılını yüzde 38 ile kapar… Bütçe açığı artar. Büyüme yavaşlar.

Sermaye akışı önlemleri gelebilir. Kibar adamlar tabii, sermaye kontrolleri demiyorlar, “önlem” diye kelimeyi yumuşatıyorlar.

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Hadi bizde susturursun ama el âlemin ağzı torba değil ki büzesin… Peki, biz bu durumdan ders aldık mı? Yahu belki de bizde bir hata vardır, diye hesap kitap yaptık mı?

Boş verin, nasıl olsa notlar bizim için yok hükmünde! Ekonomiyle ilgili her uyarı her daim duymazlıktan gelindi. Nitekim dikkate almak başarısızlığın tescili…

Bu ülkede insanlar artık hoşlanmadığı fikirlerin yanlışlardan dolayı değil bir güç odağı tarafından gerçekleştiğine inanıyor. Bu düşünce hastalığı bulaşarak geniş kitlelere yayılıyor.

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Destek paketleri, teşvik uygulamaları, vergi düşürmeler işe yarar mı? Büyük sorunu göremiyorlar ki işe yarasın! Sen tüketimi körüklüyorsun. Vatandaşın geliri artmıyor ama borcu artıyor.

Diğer yandan devlet harcadıkça harcıyor. Daha çok borçlanıyor. “Yap” diyor, “işlet” diyor, “paran eksik kalırsa beni ara” modeliyle devam ediyor. Ülkeyi batırıyor!

Haliyle Türkiye'ye ne not versinler? Hiçbir şeyin garantisi yok ki, el âlemin parasının garantisi olsun.