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İdamı getirmek yer mi?

Doları, faizi, enflasyonu, işsizliği… Her geçen gün daha da kötüye gidiyor ekonomi… Bunların gündemde olmamasını sağlamak için milletin ağzına sakız gerekli…

Erdoğan ne dedi? İdam gerekli… Ben böyle bir kararı onaylarım… “Bu konu ile ilgili olarak Devlet Bey'in de zaten bir açıklaması olmuştu. İdam konusu ülkemizin yeniden gündemine gelebilir ve bu tartışmaya açılabilir” dedi…

Kimsenin umurunda olmadı ama iyi denemeydi… Birkaç tur daha dönecekler sanki…

Nitekim daha önce de referandum sonrası yapılacak ilk işin idam cezasını geri getirmek olduğunu söylemişti.

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Yıllardır aynı şeyi söyleyip duruyorlar. E hadi o zaman, buyursunlar… Yetki çoktan verildi. Kıvırmadan idamı geri getirsinler bakalım ne olacak Türkiye'nin hali?

İdam için mahkeme kararına gerek duyulmamalı aslında… Şimdi dava, avukat, savcı, hâkim, mahkeme ile kim uğraşacak? Kukuletalarımızı giyip meşalelerimizi alalım. “Yakın bunları” deyip cadı avına çıkalım! Onu da Sivas'ta yapmıştık sahi…

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İdamı geri getirebilirler mi? Saf olmayın… Size gerçekleri söylemiyorlar. Getiremezler.

Eğer; “Bir ülke nasıl bir daha çıkmamak üzere batırılır” deneyi yapacaklarsa buyursunlar… Tarihe geçerler!

Türkiye gibi adaletin adil olmaktan çok uzak olduğu ülkelerde idam olmamalıdır gibi sosyolojik teşhislerle konumun dışına çıkmayacağım… Sadece ekonomik açıdan topa dalacağım…

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Çok açık söylüyorum, idam gelsin şu an yaşadığımız krizi öpüp başımıza koyarız. Türkiye iki yıl içinde daha önce hiç yaşamadığı sefaletle tanışır…

Hani 2001 krizini örnek gösteriyorlar ya, o bunun yanında sığır çiftliğine kontenjandan girmiş tavuk gibi kalır.

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Peki neden? Kime ne bizden?

İdamın geri getirilmesiyle beraber Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal etmiş olur. Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliği sona erer.

Konsey, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demokrasi ilkelerini korumak ve güçlendirmek için kurulmuş. Otellerin yıldız alması gibi, borç verme ve döndürme tercihi için bu durum olmazsa olmazlardan biri…

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Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan gibi Avrupa Birliği'ne üye olmayıp Avrupa Konseyi üyesi olan tüm ülkeler, idam cezasını kaldırdılar.

Rusya'da idam var, 1996'dan beri uygulanmıyor. Yoksa gelişmiş ülkeler idam cezası olan ülkelerle para konusunda masaya bile oturmuyor.

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Avrupa bu konuda çok net… “Avrupa zaten dış mihrak” mı diyorsunuz? Eyvallah da… Türkiye'ye sağlanan finansmanın üçte ikisi Avrupa Birliği'nden…

Türk bankalarına açılacak kredilere kısıtlama, şirketlerin kredi alması veya bono-tahvil ihraç etmesinin durdurulması anlamına gelir.

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Bu anlattıklarım yanında ziyaret ve ticaret yasağı da masanın üzerine konulur. İdamı getireceksin sonra ülkeye turist bekleyeceksin. Çok beklersin! Sen de hiçbir yere gidemezsin.

Hiçbir demokratik ülkenin devlet lideri Erdoğan ile görüşmeyi kabul etmez. Hepsini anlatıp sürprizi bozmak istemiyorum. Ancak şu kadarını söyleyeyim ülke yağlı urganı kemirecek hale gelir!