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Kahraman iktidar süpermarkete karşı

Koskoca ülke Züğürt Ağa'ya bağladı… Yakında sokaklarda ellerinde megafonla domatis, patatis diye bağırarak satış yaparlarsa şaşırma! Niyetleri iyi ama… Enflasyonu düşürecekler bu yolla…

Ne denildi? “Pazartesi gününden itibaren 40 çeşit üründe, Tarım Kredi Kooperatifleri'nde ciddi bir indirime gidiyoruz.” Bu mu ciddiyeti…

İyi de koskoca 85 milyonluk Türkiye'nin yöneteni neden market indirimi haberi açıklar ki? İşin bu kısmı bambaşka bir yazı konusu, bir ara anlatırım

onu da fakat…

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Nasıl yapacaklar da diğer marketlerden daha uygun bir fiyata satacaklar? Yok efendim zararına çalışacaklar vay efendim maliyetine raflara koyacaklar.

O iş öyle olmuyor maalesef… Buyurun size denenmişi var.

Dünyanın en kötü ekonomisine sahip Venezuela da aynı yollardan geçti. Ülkenin başındaki eski otobüs şoförü de aynı yöntemi denedi. Enflasyon yüzde 10.000'lere çıktı, ürünler ortadan kayboldu. Sadece bize rol model oldu.

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Zincir marketlerden en babaları borsada halka açık şirketler… Bilançolarına bakıyorum kâr marjları en fazla yüzde 10 civarında… Demek ki hikaye kâr hırsı değil aslında…

Nitekim ülkenin güvenilmeyen resmi İstatistik Kurumu bile üretici enflasyonunu yüzde 144.61 açıklıyorsa zararına mı satacak malını raflarda…

Tarım Kredi Kooperatifleri şube sayısıyla pazara sinek kadar etkisi bile olmaz ama İstatistik Kurumu enflasyonu hesaplarken fiyatları buradan alırsa bak ucuzladı hayat anında…

Şimdi sen gidip milletin vergileriyle bir marketi zarar ettirip diğerlerini indirime zorlamaya çalışıyorsun ama… “Benim alanım ekonomi” derken belli ki iyi anlamamışsın kitabı okurken.

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Hadi “Zincir marketler de kendilerini ona göre ayarlayacak” dediği plan tuttu diyelim. Peki ne yapacaklar?

Tedarikçiden indirim istenecek. Kabul edilmeyecek. Bari geç ödeme yapalım, vadeyi uzatalım denilecek. Bu enflasyon ortamında dalga mı geçiyorsun bizimle cevabı alınacak.

Maliyetlerin kısılması gerek denilip çalışan sayısı azaltılacak, verimi düşük dükkanlar kapatılacak, ürün kaliteleri düşürülecek, diğer ürünlerde kâr marjı yükseltilecek.

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Oysa devletin görevi serbest piyasada ticaretin güvenliğini, işleyişini, düzgün yürütülmesini düzenlemektir. Beter etmek değildir. Piyasayı, yasalarla regüle etmesi gerekir. Yapamıyorsa bırakır, yapan gelir.

Ülkeyi nasıl bir sefalete soktularsa, marketi sen bekle, sebzeye, meyveye çocuğu yolla… Darısı doğalgaz ve elektriğin başına… “Kriz yok” dersiniz soran olursa…