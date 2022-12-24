PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kamu bankalarına para dayanmıyor!

Artık nerelere dağıtıyorlarsa para yetmiyor kamu bankalarına… Son üç yılda dördüncü kez sermaye artırımı yapılması için düğmeye basıldı. Yandaş bu işe bayıldı.

Parayı müteahhitte aktarıp, yandaşı şirketleri kurtarma peşine düşünce nakde sıkışmışlar yine belli ki… Alt tarafı banka başına 35 milyar lira talepleri… Sahi kaynak neresi?

★★★

Hazine ise parası bizden topladıkları vergi… Ya da özel bankalardan yüzde 8.5 faizli tahvil alacaksınız dayatmasıyla para topla, kamu bankalarının sermayesine yolla…

Sermaye bulunmazsa seçim nedeniyle açıklanan kredi paketleri ne olacak? Para kalmadı. Özel banka olsalar nefes aldırmazlardı. Bereket arkalarında devlet var. Eşe, dosta, enişteye, partiliye mahcup mu olsunlar?

★★★

Peki, kredi batıkları ne kadar? İşin enteresan tarafı da o ya… Tam olarak bilmiyoruz, bilemiyoruz… Nitekim “ticari sır” ayağına açıklamıyorlar. Sorunca, insanların gözünün içine baka baka gerçekleri inkâr ediyorlar. Elbet günün birinde soran çıkar.

Sağduyumuzun sesi, özgürlüğümüzün nişanesi, adaletimizin simgesi onlar… “Ekonomi iyi yolda, aman kimse taş koymaya kalkmasın” cümlesi bütün soruların cevabı niteliğinde… Hesap verecek vakitleri mi var?

Kredi verilmezse ne olacak? Ekonominin gazı kesileceği için piyasalar asfalttan, mıcır yola geçmiş gibi savrulacak. Bir anda freni köklenmiş TIR gibi olacak. Vergi gelirleri dramatik olarak hızla gerileyecek. Gelir azalınca açık artacak.

Seçim öncesi bu durum kabul edilemez. Seçim sonrası zaten ya atı alan Üsküdar'ı geçecek ya da enkaz devredecek. Haliyle ne varsa verir sonuna kadar…

★★★

Açıklamaya göre faturayı görüp kredi vereceklermiş. Sonra da gerçek mi diye kontrol edeceklermiş. Oldu canım… Ben seni ararım.

Anlamadıkları ne? Düşük faiz iyi güzel de… Bir anlamı kalmadı ekonominin mevcut halinde… Bugün kredi borcunu ödeyemeyene daha fazla borç verilmesini sağlayarak neyi amaçlıyorlar? Yatırım mı? Üretim mi? İşe alım mı? Geç bunları…

★★★

“Sorun nerede?” derseniz, şirketlerin dönmeyen kredilerini yapılandırılıp sanki batık değilmiş gibi davranılıyor. Hatta batık şirkete daha çok kredi verilip yüzdürülüyor.

Önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin en büyük derdi hiç şüphesiz verilmiş, verilen, verilecek kredilerin ödenememesi… Göremiyorlar mı bunun geleceğini!