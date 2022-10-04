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Kim bu gözlerindeki yalancı?

Başlarım lan mihrakınıza, yönettiğiniz yöneteceğiniz ekonomiye de… Nedir bu zamlar? İnsanlar yaşamaya çalışıyor bu ülkede… İnsan gibi yaşayamıyorlar sayenizde…

Bir de gevşek gevşek açıklama yapıyorlar yıllık enflasyon yüzde 83.45 diye…

Neymiş? Fiyatlar aylık yüzde 3.08 yükselmiş…

Aynı veriyi ölçüyorlar; ENAG ölçtü enflasyon bir ayda yüzde 5.30, yıllık yüzde 186 arttı.

İstanbul Ticaret Odası en fenası… Aylık yüzde 6.06 ile resmi kurumun açıkladığının iki katı… Hangisi yalancı?

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Bakmayın her şeye günlük zam gelmesine… Birlik ve beraberliğimizi test ediyorlar büyük oyunu bozuyorlardır belki de…

Oysa ne demişti Erdoğan bundan 9 ay önce? “Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha da düşecek.”

Taa o zaman açıklama yaptığında resmi enflasyon yüzde 36.08 seviyesindeydi. Düşmediği gibi herkesi mahvetti…

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Geçen gün yine çıktı “Enflasyon oranımızın nispeten yüksek seviyelere çıkması bazılarını şaşırtıyor olabilir. Halbuki biz aynı enflasyonu onları daha da şaşırtacak hızla düşürebilme kabiliyetine de sahip bir ülkeyiz” dedi.

Anladığım kadarıyla ülkece enflasyonu düşürebiliriz ama istemiyoruz gibi bir şeydi anlatmak istediği… Burada iki olasılık çıkıyor karşımıza… Ya olan kabiliyetimizi kullanmıyoruz ya da kabiliyetsiziz…

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Hiçbir şey yapmasan, bugün tatile çıkıp Nisan ayında dönüp kediyi kaldırıp koltuğuna otursan o enflasyon gerileyecek zaten… O güne kadar oturan kedide mi keramet?

“Baz etkisi” diyoruz biz buna… Hedef kitle belli sonuçta… Onlara göre ülke her daim savaşta… Bu arada savaşta olan Rusya'da enflasyon yüzde 14.3, Ukrayna'da 24 civarında…

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İnsanlar bundan 20 yıl kadar önce ev, araba alma hayalleri kurarken şimdiki hedefleri et, süt, yumurtaya kadar düştü.

Oysa 3 Kasım 2002'deki genel seçimleri kazanan AK Parti iktidara geldiğinde, Kasım 2002 itibariyle yıllık enflasyon oranı yüzde 31.77'ydi… Hem de gerçeği… Buradan ölç ekonomiyi…

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Merkez Bankası utanmadan faaliyete başlamasının 91'inci yıl dönümünü kutluyor. Yasayla belirlenmiş görevi fiyat istikrarı… Yani enflasyonu kontrol altında tutmalı.

Bu bağlamda kutlama pastasında yer bulabilirse 83 mum koymalı öyle üflemeli… Nitekim ülke ekonomisine kendileri mum dikti. Bağımsız davranamadı emir kulu olmayı yeğledi…

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Göreve başladıkları günden bugüne enflasyonu 5 kat artıran TCMB Başkanı ve PPK üyeleri işi bu hale getirdikleri için kutlasınlar kendilerini.

O tarihte yüzde 30 olan üretici enflasyonu yüzde 151 seviyesinde… Yuh hepinize… Yazık değil mi bir şeyler yapmaya çalışan bu sanayicilerin emeğine? İstifa diye bir kavram var mı sözlüğünüzde?