PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Neden EYT kabul edildi?

ERDOĞAN 2019 yılında çok ağır konuşmuş, “Tutturmuş bir EYT… Erken emeklilik… İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı” demişti.

Aradaki üç yılda İskandinav ülkelerinin batmadığını öğrendiyse demek ki değişmiş fikri… İskandinav ülkeleri, İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya… Zorlarsan bir de İzlanda…



***

Dünya Bankası'na göre kişi başı yıllık gelirleri; Norveç 81 bin dolar, Danimarka 60 bin dolar, İsveç 54 bin dolar, Finlandiya 47 bin dolar, İzlanda 73 bin dolar…

Türkiye onların küsuratı kadar! Görünene göre 9 bin 500 dolarla, her şey tıkırında!



***

Bu durum aynı zamanda “Para mutluluk getirir mi?” sorusunun cevabı gibi… Araştırmalara göre dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya… Danimarka ikinci, İzlanda üçüncü sırada… Gariban İsveç ile Norveç yedinci ve sekizinci sıraları paylaşıyorlar.

Türkiye bu mutluluğun neresinde?

Listeden aşağı iniyorum iniyorum yok!

Kaçırdım mı diye başa dönüp bir daha bakıyorum, bulamıyorum. Meğer ilk yüz içerisinde arıyormuşum. Türkiye “2022 Dünyanın En Mutlu Ülkeleri” raporunda 112'inci sırada çıkıyor iyi mi?



***

Yine de bak biz batmadık işte! Dik durdu, eğilmedik. Hatta dünyada sadece Erdoğan'ın bildiği “İskandinav ülkeleri batık” gerçeği ile bir tek biz yüzleştik.

Aynı konuşmada Erdoğan, “Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler” diye devam etmişti.

İşin açıkçası bu kararın çok ağır bir bedeli olacağı aşikar… Bu yıl bile en az 50 milyar lira açık vermesi beklenen SGK mevcut sistemle bu yükü kaldıramaz.

Zira gireceği son seçimi o kadar çok kazanmak istiyor ki umurunda olmaz.

Oysa ne demişti? “Milletimin faydası neredeyse ona varım. Milletimin ve ülkemin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum.”

Belli ki, “asla, asla deme” lafını duymamış daha önce… Neden milletin ve ülkenin zararına olduğunu iddia ettiği EYT'ye “evet” dedi? Kendi faydasına diye mi? Artık bir önemleri kalmadı mı? Tek hedef sandık mı?



***

Emeklilikte yaşa takılanlara kazanılmış hak ve adalet açısından bakmaz da ekonomi açısından bakarsak bu durum Türkiye ekonomisinin tabutuna son çakılan çivi…

Biri çıkıp, Suriyeliler, sığınmacılara yediriyorlar, kendilerine saray yapıp yandaşlarına ihale dağıtıyorlar, milyarlarca liralık vergileri affediyorlar, belli holdinglere hortum bağlamışlar akıtıyorlar, partililer 3-5 yerden maaş alıyorlar da iş vatandaşın emekliliğine gelince mi sallantıya giriyor ekonomi derse… O da haklı!



***

Tam 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı kazandı. Her birine ortalama asgari ücret kadar emekli maaşı verilecek olursa…. Ayda 19 milyar 125 milyon lira… Yılda yaklaşık 230 milyar lira… Bugünün dolar kuruyla 13 milyar dolar…

Ödenmez para değil tabii ki de…

Zira 1980 yılında 3.3 çalışan 1 emekliyi finanse ederken geçen yıl bu oran 1.72 çalışan 1 emekliydi… Şimdi 1.5 çalışan 1 emekliye kadar düşecek ki sürdürülebilir olmayacak…

Ne olacak? Maaşlar hızla düşecek.

O da Türkiye'deki adalet ve demokrasi gibi gözden kaybolacak.