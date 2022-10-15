PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Seçim ekonomisi

Seçim de seçim… Erdoğan kazanırsa hiçbir şey değişmeyecek, kriz katlanarak büyüyecek oy verenlerin ağlamalarını duymak beni çok eğlendirecek. Saatli bomba ekonomi, başkasının elinde patlarsa yazık değil mi?

Erdoğan kaybetti mi? Ekonomi için zaten yaktık gemileri… Dönüş yok artık geri… Lakin demokrasi için çok geç değil! Daha fakir ama umut dolu bir gelecek bekliyor bizi…

★★★

Seçime kadar her gün dış güçleri, vatan hainlerini, 15 Temmuz darbesini, “bakınız çok enteresan” anları, “böyle olabilir mi ya”ları, “noktasında”ları, “eyy”leri dinle dur. Yorulup uyusa, rüyasında konuşsa televizyonlar yine canlı yayında…

Hatırlasana beş yıl önce referandumda “evet” çıkarsa şehit gelmeyecek, benzin, mazot düşecek, zam olmayacak, vergi artmayacak, döviz yerinde sayacak, herkes kendi evinde oturacak, araba alacak, elektrik çarpmayacak demelerini… Ne değişti?

★★★

Değişen seçmen kitlesi… Bir kısım seçmen bir daha yemez diye açığı kapatmak adına Suriyelileri, Pakileri, Afganları kaydettiler evlere… Oy kullandırtacaklar AKP lehine…

Tabii babalarının hayrına değil… Bedava muayene, aylık cep harçlığı ve toplu taşımalarda ücretsiz seyahat keyfi karşılığında lafı mı olur? Alt tarafı gidecek sandığa…

★★★

Hani devamlı destek açıklayıp duruyorlar ya… Destek demek, kaynak demek… Vergilerin harcanması, devletin alacağından vaz geçmesi demek… Kimin için bu alacaktan vaz geçiliyor? Oraya da bakmak gerek!

Sahi “bütçe” nasıl denkleşecek? Asgari ücrete kallavi seçim zammı yapılacak. Kimse cebinden vermeyecek. Hesap yine vatandaşa kitlenecek!

★★★

Esas “adamlar yol yaptı”ya gelelim. Onun paraları bile ödenmedi! Bütçede borç olarak bile gösterilmedi. Her yıl peyder pey bütçeye gider yazılıp ödenmeye çalışılıyor. Kimse ne kadar olduğunu tam bilmiyor.

Ya doların artmaması için uydurulan Kur Korumalı Mevduat? Şu ana kadar maliyeti resmi olmayan şahsi hesabıma göre 250 milyar lirada ama çaktırma… Onu da ödeyecek bir yol bulunur nasıl olsa…

★★★

Bütün son kozlar kullanılacak. Paraysa para, sansürse sansür… Seçim sonrası ne olacak? Gökten fabrika mı yağacak?

Belli ki seçime kadar makarna ziyafeti var. Sonrasında isteseniz de istemeseniz de tencerenizde sadece makarna kaynar. Kısaca, dönüşü olmayan bu yolda yaşanacak kısa zaman sürecinin tadını çıkar.