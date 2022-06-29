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Serbest piyasa ruhuna…

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, “Aldığımız bütün kararlar daimi kararlar değil… Hepsi geçici… Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın diyoruz” demesi aslında bu durumun serbest piyasa ekonomisini askıya aldıklarının itirafı…

Öncelikle düzenlemelerin sana dokunmaması, küçük veya büyük olması değiştirir mi adını? Soru, “Ne zamana kadar sürecek?” Daimi değil!

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Serbest piyasa ekonomisine yatırım kararları rica, minnet, sitem, emir, baskı ile kontrol altına alınabilir mi? Soruna değil, sonuca müdahale edip çözüm beklemek ne derece isabetli?

Krediler BDDK'dan değil, Merkez Bankası onayından geçiyor. Bunu bilmeyen bankacı yok memlekette…

Peki, Merkez Bankası defalarca “benim kur ile ilgili bir hedefim yok” demedi mi? Bu resmi açıklamanın üzerine gidip kuru düşürmek için hareket ettiyse burada bir yanlışlık yok mu?

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Benden duymuş olmasınlar ama problem döviz alanlarda değil! Sistemde… Ülkeyi yönetenlerde… İnsanları süründürecek kıvama getirip “düzelteceğiz” vaadi hakikaten yürek incitici…

İşlerin eskiye dönmeyeceği aşikar… Cin şişeden çıktı. Durum öyle bir raddeye geldi ki bir cami avlusunda avuç açmadığımız kaldı!

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Neden bu kararlar alındı? Dolar daha fazla yükselse faizi artırmak zorunda kalacaklardı. Nitekim öyle oldu. GES ile yüzde 23 faiz verildi, yüzüne bakan çıkmadı. Yönetimin ekonomiden hiç anlamadığı tescillendi…

Nitekim dolar basamadığın bir para birimi… Nihayetinde ülkenin 440 milyar dolar da borcu var. Dışarıdan para gelmediğine göre içeridekiler ile bir süre idare etmeye çalışacaklar.

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Dolar rezervlerinin çoğu daha önce Türkiye'ye parasını getiren ve kötü yönetim nedeniyle kaçmak isteyen yabancıya satıldı. Baskılanan döviz kurları sayesinde ucuza tanzim satış mağazası mantığıyla dağıtıldı.

Serbest piyasa olsaydı dövize talep geldikçe fiyatı artacaktı. TL'den dolara geçerken fazla para ödeyecek ve Türkiye'den çıkarken ona göre yüksek ödeme yapacaklardı. Şimdi bu algı uğruna zarar Türk milletinin hanesine yazıldı.

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Ülkeyi soktukları çıkmazın adı da bu ya… Bize döviz gerekiyor. Alınan bu kararlarla bırakın yabancıyı, Türkler bile parasını yurt dışına taşıma derdine düşüyor.

Türk Lirası olarak değil tabii ki… Nasıl engellemeyi düşünüyorlar? Ülkenin sınır kapılarına baraj kursalar yine başarılı olmazlar. O para illa bir yolla çıkar!

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Nitekim bugünlere kadar hata üstüne hata yapa yapa geldik. Peki, biz bu durumdan ders aldık mı? Yahu belki de bizde bir hata vardır, diye hesap kitap yaptık mı?

Çivi çiviyi söker, inat ekonomiyi beter eder. Değişimdir bunun ilacı… Millet ister içer, ister sürünmeye devam eder.