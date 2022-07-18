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Türkiye’ye gelecek olan 55 milyar dolar!

İddia sahibi değerli büyüğüm Can Pulak, iddiayı köşesine taşıyan çok sevdiğim Rahmi Turan… Valla iş ekonomik gerçeklere gelince kusura bakmasınlar babamı tanımam… Ne Erdoğan, ne Nebati, ne Kavcıoğlu, ne de diğerleri… Fark etmez… Anlatırım bildiğimi…

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İddia o ki, birkaç güne kadar 55 milyar dolar Hazine'ye giriş yapacakmış. Hem de 20 milyar doları Suudilerden, 15 milyar doları Katar'dan, 10 milyar doları Birleşik Arap Emirlikleri'nden, 10 milyar da Rusya'dan gelecekmiş.

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Bu sefer petrol, doğalgaz, nadir element değil direkt para olarak bulmuşuz. Tamam, o zaman 5 de ben atıyorum, miktarı 60 milyar dolara düzlüyorum.

Bizi komple tam takım Araplara sattılarsa iş başka… Satmış da olabilirler, emin değiliz ama yine de veremezler o kadar para…

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Öncelikle Rusya… Savaşta… Ambargolar sarmış her yanını… Para değişimi yani swap yapar mı? Yapsaydı savaş öncesinde yapardı.

Adamlar kimse dolar çekip zulalamasın diye sermaye kontrollerine gidip miktarı sınırladılar. Gidip de Türkiye'ye 10 milyar dolar mı atacaklar. Geçiniz.

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Ya Arap ülkeleri… Katar ile hali hazırda 15 milyar dolarlık swap anlaşmamız var. Şimdi de 15 milyar dolar daha mı yollayacaklar? Katar şeyhi bunu duysa düşer bayılır oracıkta. Ülkenin en üst düzey açıklamalarına göre darbenin tetikçisi Birleşik Arap Emirlikleri… İyi hadi ufaktan aramız yumuşadı ama o kadar da değil bu anlamda…

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Suudiler… Para kendilerinin mi sanıyorsunuz? Yatırım yaparken kimse karışmaz ama bir ülkeye yardım ederken karar verici mecra Amerika… Hani bize 40 yıllık F-16 savaş uçağını parasıyla satarken bile abuk sabuk şartlar ileri süren dostumuz…

Bana gelince… Benim 5 milyar dolar vermem onların 55 milyar dolar verme ihtimali ile aynı bence… Boşuna mı söz verdim? Gencim, çalışır öderim.

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Hadi bir deli çok sevdi 55 milyar dolar verdi diyelim… Türkiye'nin kredi iflas riski 900 puana dayanmışken dolar bazında yıllık yüzde 12 civarında bir faiz ile borçlanıyoruz.

Diğer bir anlamda batmamıza ramak kalmış. Kör kuyuya atacakları o kadar paraları var mıymış?

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Diyeceğim odur ki, kendilerini polis, asker, savcı veya yürüyüş arkadaşı olarak tanıtıp, Türkiye'ye para gelecek diye üfürenlere pek de kulak asmayın… Olmaz ya, mucize oldu 55 milyar dolar gerçekten de ülke kasasına konuldu… İlk işim ertesi gün Bodrum'a uçak bileti alıp, gidip, ellerinden öpmek olur.

Yolsuzluğa alışılır mı? Alıştık!

Ümit Özdağ, Suriyelilere bugüne kadar harcanan 100 milyar dolar hariç, resmi devlet rakamlarına göre Türkiye'nin, 71.2 milyar doları övünerek “insani yardım” adı altında yurt dışına gönderdiğini söyledi. Dünyanın en fazla faiziyle borç bulan ülkesinin bu miktarda bir parayı yollamasının “delilik” olduğunu da ekledi.

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Tabii iş o kadar masumane değildi… Bu parayı babalarının hayrına harcamadıklarını, işin nakit ile dönmediğini, ihale olarak kendi yandaşlarına zimmetlendiğini anlattı. Yardım olarak cami mi yapılacak? Çağır bana şu müteahhit gelsin, parası hazır yarın başlasın şeklinde dönüyor hikaye…

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Bu durumun acı tarafı, bu satırları okuyan bir kişi bile “olmaz böyle bir şey, bunu yapamazlar” diye içinden geçirdi mi? Tabii ki hayır! Olay gayet normalleşti.

Alıştık, alıştırıldık. Alıştığımız şeye bakar mısınız? İhalesiz, kemiksiz eşe, dosta para aktarım mekanizmasının çalışması… Sorsan nedir bu? Anadolu irfanı!

Geleneksel “para gelecek” şenlikler

Milliyet gazetesi, “Abu Dhabi Investment Group'un 100 milyar dolarlık yatırım açıklamasının ardından, National Standard Finance da 20 milyar dolarlık yatırım için düğmeye bastı.”

Başbakan Yardımcısı Canikli, “Önümüzdeki günlerde kalıcı ve yüksek miktarda, ağırlıklı olarak Körfez'den yabancı sermaye girişi göreceğiz…”

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AKP'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli: “Varlık Fonu'na Körfez ülkelerinden Türkiye'ye yoğun kaynak gelecek.” Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem: “Körfez sermayesiyle iyi ilişkilerimiz var, Türkiye'ye ciddi sermaye girişleri olacak.”

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Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Körfez'den yatırımcılar geliyor, Türkiye'nin reel sektörüne büyük bir ilgi gösteriyorlar” dedi…

Aradan 5 yıl geçti. Ne nazlı paraymış arkadaş, bir türlü gelemedi! Yıllardır yolda… Başına bir şey mi geldi?