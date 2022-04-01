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Ülkenin şekeri yükseldi!

Şekere yüzde 31 zam yapıldığı haber ekranlarındaydı. Yahu o geçen haftanın haberi değil miydi? Artık yapılan zamları takip etmek mümkün olmadığından açtım baktım.

Daha önce zammı yapan kooperatif ve özel şeker fabrikalarıymış… Bu sefer Türkşeker… Nasıl alıştıysak artık yüzde 31 zam yapıştırılınca bile kimsenin gıkı çıkmıyor bu artışa… Maşallah benim cefakar vatandaşıma…

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“Asgari ücretliye zam müjdesi!” diye verdiler kuş kadar maaş artışını… Oran olarak çok görünüyordu ama zamlar karşısında ufacık kaldı.

Temmuz ayında asgari ücretliye tekrar zam yapılacak haberi yayıldı. Bizzat Erdoğan bunu yalanladı. Yani bunlar yeni yıla kadar en iyi günlerimiz… Bakalım önümüzdeki aylarda ne edeceğiz?

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Zamma geri dönersek satışa çıkartılan şeker fabrikalarını hatırlayın… Kâr eden devlet işletmeleri bilinçli hamlelerle önce zarara geçirildi.

Sonrasında özelleştirme adı altında yandaşlara peşkeş çekildi. Fabrikaları alanlar arasında üretimi durdurup arazisine havuzlu villa yapan dahi çıktı! Devlet kendi malına sahip çıkamadı!

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Zam gelmeyen ne var ki şekere gelmesin? Burada esas sorun şeker pahalılaşınca ne olacağı? Halkın alım gücü yerlere düştüğüne göre mecburen nişasta bazlı şeker kullanılacak. Bu felakete yol açacak!

Neden şeker yerine nişasta bazlı şurup gibi şey kullanılıyor? Nedeni basit, şurup gibi şey, şekerin 250'de 1 fiyatına mâl oluyor. İnanılmaz bir kâr var. Haliyle para bütün kapıları açıyor. Acaba kim bu lobinin arkasında duruyor?

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Nişasta bazlı şekerin yanında sigara melek gibi kalır. Başta İngiltere, Fransa, Avusturya, Hollanda, Danimarka olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yasaktır.

En büyük üretici olan ABD'de bile zararlarından dolayı üretim kotası yüzde 10'dan yüzde 2'ye düşürüldü. Bilin bakalım kotayı en çok artıran ülke payesi kimin? Bildiniz bizim!

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Hem de bakanlar kurulu kararıyla… Bütün Avrupa'nın toplamından fazla… Kotanın bir anlamı var mı? Yok! Denetim olmadığı için üretim 300 bin ton mudur yoksa 500 bin mi pek bilinmiyor.

Bu zehrin ülkeye girişini, yayılmasını sağlayanlar kim? Ya nişasta bazlı şeker üretenlerle ahbap çavuş ilişkisini sürdürenler? Yine bildiniz işte, İktidardakiler… Yıllardır koalisyon kurmuşlar birlikteler…

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Sahi, ülkenin çok kötü yönetildiğini anlaması için bir milletin daha ne görmesi gerekir ki? Hala ne umuyorlar? Mesela ekonomiye hiç bakan ataması yapılmasa… Fark eder mi?

Harcadıkları paralar milletin ödediği vergiler… Yapacakları borçlanmalar milletin sırtına yükledikleri yükler… Emin olun daha kötü olmaz hiç yönetmeseler…