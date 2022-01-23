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Dil koparma!

Dil, ağız boşluğunda belli başlı sesleri çıkarmaya yarayan organın adı. Dil bir ses cihazı. Düşünceyi seslendiriyor. İnsan düşünüyor, düşündüklerini dili ile dışa vuruyor. Dil ile düşünce yapışık kardeşler. Bir ses sanatçısına “senin dilini koparırım” dediğiniz zaman “düşünceni koparırım” tehdidi savurmuş olursunuz.

Dil doğuştandır.

Varlık donanımıdır.

Duyguların dili.

Düşüncelerin dili.

Zihnin dili.

Gözlerin dili.

Çiçeklerin dili.

Tabiatın dili.

Dil, mantıklı düşünmenin hem sonucu ve hem de varlık şartıdır. Dil, düşüncenin bedenidir. Beynin ve zihnin bütün imkanları dile mahkumdur.

Dil, sözlerin klavyesi.

Dili kopar!

Klavye parçalanır.

★★★

“Klavye parçalayarak düşünmeyi yasaklayabileceğini” ilan etti. Şarkı sözünün yasaklandığı ülke olduk. Ses sanatçısı şarkıcı; Kuran'ı, İncil'i, Tevrat'ı okumuş. Bunlar Allah'ın peygamberleri aracılığıyla gönderdiği kitaplar. Orada yazıyor. Allah, Adem ile Havva'ya; “Ey Adem! Eşin (Havva) ile birlikte cennete yerleş; orada çekinmeden istediğiniz her yerde cennet nimetlerinden yiyin; sadece şu ağaca yaklaşmayın; sonra ikiniz de zalimlerden olursunuz” buyurdu. Hz. Adem ile Hz. Havva yasağı çiğnediler. Asi oldular. Allah da onları cennetten kovdu. Ses sanatçısı şarkıcı “Adem ile Havva asi oldular” yerine söz dinlemeyen “cahil oldular” diye ifade etmiş.

Şarkı sözü yapmış.

“Dilini koparırım” dedi.

Cuma namazına gitti, Allah'a ibadet etti ve caminin içinde düşüncesini dili ile ifade etti. Dil koparmayı, şarkı sözü yasaklamayı minberine asansörle çıkılan caminin içinden ilan etti.

Fikri diline vurdu.

★★★

Fikirler, düşünceler ancak dille dile getirilir. Düşünce alışkanlığı dil ile çözülmez bir yumaktır. Düşünce ile dil tek ve aynıdır. Camide; “Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri koparmak bizim görevimizdir” dedi.

Koparmak.

Kesmek.

Yasaklamak.

Düşüncesi bu.

Diline vurdu.

Dilleri koparma görevi.

Camiden açıklandı.

★★★

Sözde ve yazıda, şiirde, nesirde, şarkıda, camide, üniversitede, akademide, sokakta, stadyumda, kahvede, meyhanede dil çeşitlenir. Soylu dil, avam dil, akademik dil, siyaset dili, teklifsiz dil, yazı dili, dolaylı dil, alim dili, cahil dili, şarkı dili kendi ortamında, mecrasında, yatağında varlık bulur. Dil doğduğu ortamda ustalaşır.

Dürüstlük dili.

Dürüstlük kulvarında.

Fazilet dili.

Fazilet kulvarında.

Biçimlenir.

Korkutma dili.

Despotlukta ustalaşır.

Despot dili, dini inancı Allah'ın gözü ve soylu bir sadakatin ilham kaynağı olmaktan çıkarır maddi itaatin, biat etmenin, Allah ile aldatmanın, Tanrı ile korkutmanın, dini siyasete alet etmenin garantisi haline getirir.

★★★

Ülkemiz siyaset adamının dili “ses sanatçısının dilini koparırım” diye tehdit savurma noktasına kadar geldi. Bir ses sanatçısına “senin dilini koparırım” dediğiniz zaman “düşünceni koparırım” tehdidi savurmuş olursunuz.

Dil ile düşünce.

İkisi bir yumak.

Dili koparmak.

Düşünceye yasak.

2022 yılına girdik.

Düşünce yasağına geldik.

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

Ukrayna yeni Afganistan!

Rus Ordusu Ukrayna'ya girer ve Başkent Kiev'i alırsa Ukrayna yeni Afganistan ve Kiev de yeni Kabil olur. İki süper güç ABD ile Rusya'nın soğuk savaş döneminde bilek güreşi yapma alanı haline getirdikleri Afganistan benzeri bir çatışma alanı Karadeniz kıyımızda komşumuz Ukrayna'da yeniden uygulamaya konulabilir. Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, “Türkiye Karadeniz'de çok dengeli ve temkinli bir politika ile sorun yumağının içinden çıkmalı. ABD, Karadeniz üzerinden Dedeağaç'ı bir tramplen olarak kullanma hazırlığı içinde. Karadeniz Türkiye'nin denizi. Karadeniz'de daha yeni doğalgaz buldu. Karadeniz karışırsa Türkiye'nin doğalgaz işi ne olacak? Türkiye'ye Rusya'dan gönderilen doğalgaz işi ne olacak? Çok büyük yatırımlar yapıldı. Nükleer Santraller ne olacak? Kafkaslardaki tutumumuz ne olacak? Çok dengeli bir politika ile Türkiye'nin fazla bulaşmadan bu kriz yumağının içinden nasıl çıkabilirim diye düşünerek hareket etmesi çok daha hayırlı olur” dedi.