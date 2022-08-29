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Erzurumlular, lağım patladı!

Erzurumlular, sizin seçip Millet Meclisi'ne vekil olarak gönderdiğiniz milletvekili (Zehra Taşkesinlioğlu), onun profesör kocası (Ünsal Ban) ve onun ağabeyi (Ali Fuat Taşkesenlioğlu) hakkında ortaya atılan ve Erzurum atasözüne göre, “dirhemini yiyenin deli olup kuduracağı” yolsuzluk iddiaları karşısında sesiniz çıkmadı.

Erzurumlular!

Bu üçüncü yazı.

Size sesleniyorum.

Ayağa kalkın.

Açıklama isteyin.

Savcıları uyarın.

Soruşturma başlasın.

Erzurum dile düştü.

Milletvekiliniz Zehra Hanım'ı, onun iktidar partisi Erzurum il başkanını, bu partinin Ankara'daki genel başkanını, mektup yağmuruna tutun.

İsyan edin.

Şiddetle kınayın.

Hesap sorun.

Milletvekiliniz Zehra Taşkesenlioğlu ve onun önce Fettulah'ın bankası (Bank Asya) da genel müdür, sonra devletin bir bankasında (Vakıfbank) yönetim kurulu üyesi, sonra da devletin diğer bankasında (Halkbank) genel müdür yapıldıktan sonra Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanlığına getirilen ağabeyi Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun yaptıkları önceki gece TV ekranında (Halk TV) saatlerce anlatıldı.

Erzurumlular!

Hınıs'ın adı geçti.

Erzurum'un ilçesi Hınıs'ın adı yolsuzluk, hızlı zenginleşme, kaynağı açıklanamayan mal-mülk-servet ve rüşvet ile anıldı.

★★★

Erzurumlular!

Hınıs'ın adı böyle mi anılacaktı! Bir kadın TV'ye bağlandı. Şirket yöneticisi bu iş kadını (Mine Tozlu) şirketinin yasal hakkı olan sermaye artırımına götürebilmek ya da borsada halka hisse senedi arz edebilmek için kendinden rüşvet istendiğini açık açık söyledi. Şirketine yasal izni verecek olan Sermaye Piyasası Kurulu'nun o tarihteki başkanı sizin Erzurum camilerinde fahri vaazlar veren din adamı Mashar Taşkesenlioğlu'nun oğlu Ali Fuat Taşkesinlioğu' na sayısız defa başvurmasına rağmen görüşemedi.

Kadının yasal hakkı.

SPK inceleyecek.

Eksiği defosu yoksa.

Bu izni verecek.

Vermiyorlar.

İş kadını durumu şöyle anlattı: Araya aracılar girdi. Bana “Siz Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile görüşmek istiyorsanız onun kız kardeşi Erzurum milletvekili Zehra Taşkesinlioğlu'na başvurmalısınız. Zehra hanım şu anda Hınıs'ta seçim gezisinde seçmenleriyle buluşuyor. Sizi orada bekliyor dediler. İstanbul'dan yola çıkıp Hınıs'a ulaştım, gece geç vakit olmuştu. Zehra Taşkesinlioğlu kahvede halka konuştu sonra beni dinledi ve “Ağabeyimle görüşmek istediğinizi ona söyleyeceğim” dedi. Hınıs'tan ayrılırken “Benim yasal hakkımı istemek için bu saatte Hınıs'ta ne işim var diyerek ağladım” dedi.

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Erzurumlular!

Sesiniz çıkmıyor.

20 yıldır iktidar partisine oy verdiniz. Ve Hınıs'ta o gece muhtemelen milletvekiliniz size “yolsuzluğu- yoksulluğu- yasakları kaldıracağız” sözü veriyordu. Hınıs'tan gece vakti ağlayarak dönen ve önceki gece TV'ye bağlanan iş kadını ise “Benim yasal hakkım olan izni alabilmem için rüşvet, avanta, lüks araba, şirketime ortak olma türünden yolsuzluk zinciri kuranlar içinde Cumhurbaşkanı'nın danışmanları da var” demeye getiren açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı danışmanları rüşvet, avanta, şirkete çökme çarkının içinde.

İsim isim saydı.

Erzurumlular!

TV programına katılan bir konuşmacı da rüşvet çarkı içinde Cumhurbaşkanı danışmanlarının olduğunu duyunca; “balığı kuyruğundan koklama” fıkrası anlatı. Erzurumluların da bildiği bu fıkrada; “Adam balığı kuyruğundan kokluyormuş. Yanındaki arkadaşı balık baştan kokar, sen niçin kuyruğundan kokluyorsun diye meraklanmış. Adam da evet balık baştan kokar ama koku kuyruğa kadar gelmiş mi, onu kontrol ediyorum” demiş.

Erzurumlular!

Balık baştan koktu.

Kuyruğa kadar geldi.

Lağımlar patladı.

Milletvekiliniz Zehra Taşkesinlioğlu, 3 yıllık profesör kocasından boşanmak için dilekçe verdi ve ondan “50 milyon maddi, 20 milyon manevi 70 milyon TL boşanma parası” istedi. Evlendikleri gün kocasının malı-mülkü olmayan çulsuzun biri olduğunu ima etti ve “Ben ona iş kursun diye 2.5 milyon dolar verdim… Benim ve ailemin gücünden faydalanarak zengin oldu…” dedi ve kocasının bugünkü mal varlığını sayıp döktü. Oteller, çiftlikler, denizde lüks tekneler, çok pahalı otomobiller.

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Erzurumlular!

Sizin milletvekilinizin kocasını zengin etme gücü var ise neden Erzurum'u da zengin edemedi? Erzurum, Türkiye'nin fakir şehirleri arasından neden çıkamadı? Milletvekiliniz boşamak üzere olduğu profesör kocasına 2.5 milyon dolar verdiğini açıkladı. Nereden buldu? Profesör koca oteller, çiftlik, denizde tekneler, lüks otomobiller sahibi… Nereden buldu? Milletvekillinizin ağabeyinin de İstanbul'da 180 milyon dolar değerinde beş yıldızlı oteli var diye iddia edildi.

Gerçek mi?

Nasıl kazandı?

Erzurumlular!

Lağım patladı.

Ayağa kalkın.

Açıklama isteyin.

Savcıları uyarın.

Soruşturma başlasın.

Erzurum'da bir ata sözü var, bilirsiniz: “Çürük tahta mıh tutmaz” diyor.

Tahta çürüdü.