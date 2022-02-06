PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fatura mahkumu!

Faturayı yazan ile faturayı ödeyen arasına isyan, öfke, şiddetli itiraz, başkaldırı girdi. Faturayı yazan, faturayı okuyanın gözünde zalim, vicdansız, sorumsuz, gaddar diye görünmeye başladı. Faturayı ödeyen çoğunluk kendini “fatura mahkumu” gibi hissetmeye; ne hissetmesi bizzat yaşamaya başladı.

Mahkum edilme.

Dayanılır değil.

Söyleyeyim.

Sürdürülemez.

Örnek yazayım.

★★★

MUĞLA örneği:

Göreceli olarak zengin şehirlerimizden biri olan Muğla'nın Milas ilçesinde kendini “fatura mahkumu” olarak hisseden kadınlı, erkekli, yaşlı, genç bir grup AYDEM binası önünde toplandılar. Ellerinde elektrik faturaları vardı. Yüksek zamlı faturaları yaktılar. Sonra ellerine; “Elektriğimiz Tutmuyor”- “Talana Dur Diyoruz”, “Yolsuzluklara NAS”-“Faturalar Bize Karanlık-Size Kâr Demek” “Yüksek Gerilim Hattı” yazılmış pankartları aldılar, yürüyüşe başladılar.

Binlerce kişiydiler.

Polis durdurdu.

Kendilerini “fatura mahkumu” gibi hisseden protestocuların sözcüsü Kent Konseyi Başkanı Çağlayan Üçpınar, “Elektriğe yapılan zamlar bizlerin hayatını çekilmez hale getirmiştir” dedi. Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçelerinde de halk sokağa döküldü ve elektrik dağıtım şirketi önünde “bizi fatura mahkumu haline getirdiniz” diye kızgınlık yüklü konuşmalar yaptı.

★★★

AĞRI örneği:

Göreceli olarak değil resmen en fakir şehrimiz olan Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde de “kendini fatura mahkumu” olarak hisseden kalabalık bir vatandaş kitlesi sokağa çıktı. Birlikte hep bir ağızdan; “Bu yapılan zulümdür, bu zulme karşı duracağız” diye bağırarak ve “Hükümet İstifa” diye sloganlar atarak Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. binasının önüne yürüdüler. Elektrik Dağıtım A.Ş. görevlileri kapıları kapatıp kaçtılar. Bunun üzerine kalabalık Kaymakamlık binasına yürüdü.

Binlerce kişiydiler.

Polis durdurdu.

★★★

ESKİŞEHİR örneği:

Ülkemizin pırlanta kentlerinden Eskişehir'de kendilerini “fatura mahkumu” duygusu içinde gören vatandaşlar doğalgaz dağıtım şirketi ESGAZ binası önünde toplandılar. Ellerinde “Fatura Değil Soygun Düzeni” yazılı pankartlar taşıyorlardı. Sözcüleri Oytun Gökten, konuşma yaptı ve “Elektrik faturalarındaki artışlar fahiştir, kabul edilemez. Zamlar geri alınmalıdır. Faturasını ödeyemez duruma düşen yoksul ailelerin elektrik, doğalgaz, suları kesilmemelidir” dedi.

Yüzlerce kişiydiler.

★★★

ANTALYA örneği:

Ülkemizin turizm markası ve ihracata dayalı tarım ürünleri üreten bereketli toprakların kenti Antalya'da da kendilerini “fatura mahkumu” olmuş duygusu içinde gören üreticiler toplandılar. Kızgın, öfkeli, mutsuzdular. Hep bir ağızdan; “artan yüksek faturalar karşısında sebze üretemez, seralarımızda geçimimizi sürdüremez hale geldik. Bizi yönetenlerin hayat pahalılığına çare bulmasını istiyoruz” diye bağırdılar.

Kalabalıktılar.

★★★

ANKARA örneği:

Ülkemizde faturalara zam bindiren kararları verenlerin yaşadığı başkentimiz Ankara'da da kendilerini “fatura mahkumu” olarak hisseden 12 ayrı emekliler platformu temsilcisi bir araya geldi. Tüm Emekliler Eşgüdüm Kurulu adına Mülkiyeliler Birliği binasında toplanıp, basın açıklaması yaptılar. Sözcüleri İsmail Tutoğlu, “Biz emekliler ve emeği ile geçinenler açlık sınırı altında yaşamaya mahkum edildik. Faturalar ödendiği an elimizde ekmek parası kalmıyor” dedi.

Emekliler öfkeliydi.

“Ampul kapatacağız” dediler ve 21 Şubat'tan itibaren her gün saat tam 21.00'de dokuz dakika “ampul söndürme eylemi” başlatacaklarını açıkladılar. Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde Milletvekili Zeynel Emre de bir soru önergesi verdi ve “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2022 yılı Ocak ayı itibarıyla günlük kaç kilovat saat elektrik harcanmaktadır, aylık elektrik faturası kaç liradır?” diye sordu.

★★★

BODRUM örneği:

Ülkemizin turizm cenneti Bodrum'da da kendilerini “fatura mahkumu durumuna düşmüş” hisseden otel sahipleri de öfkelerini dışa vurdular. Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcıoğlu, “Faturalar yakmaya başladı. Bu durum otelleri kapanmaya götürür. İlk defa hesap yapamıyor, önümüzü göremiyoruz” dedi.

★★★

FIRLATMA örneği:

Doğalgaz ve elektrik faturalarına yapılan yüksek zamlarla tüm esnafın “fatura mahkumu haline geldiğini” anlatmak isteyen bir esnaf, bir video çekti. Kamera önünde geçen aya göre 3 kat fazla gelen elektrik faturasını gösterdikten sonra elindeki elektrikli ısıtıcıyı yere fırlattı. Bu video çekimini bütün Türkiye'deki esnaf görsün diye sosyal medyadan yayına soktu. “Fatura mahkumluğuna” tepki örneği ısıtıcı fırlatma 2001 krizi sırasında bir esnafın başbakanlık kapısına gelerek “yazar kasa fırlatması” eylemini hatırlattı. Kasanın fırlatıldığı gün başbakan olan siyasetçinin partisi ilk seçimde sandığa gömüldü.

★★★

Faturayı yazdıran ülkeyi iyi yönetip adil, vicdanlı olsaydı faturayı ödeyenler kendilerini “fatura mahkumu” olarak hissetmeyecekti. Tayyip Erdoğan'ın “Tek Adam Yönetimi” 20 yılın sonunda “halkı fatura mahkumu” yaptı.

Ben yazmış olayım.

Fatura mahkumluğu.

Sürdürülemez.