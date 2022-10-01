PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

6’lı Masa dikenli bir yola mı girdi?

Akıl çağında “aptallık çağı” yaşanır mı?

Acınacak halimize baktığımızda bunca sıkıntıyı kendi hatalarımız yüzünden çektiğimizi anlıyoruz.

Bugüne kadar aklımızı kullanmadık. Ya da yanlış kullandık!

Şimdi önümüzde iki yol var:

Bir yanda aydınlık, diğer yanda karanlık!

Hangisini seçeceğiz?

Tercihimizin sonucu, toplum olarak “akıl yaşımızı” gösterecek.

Karanlıkları aydınlatmamız için en azından bir mum yakmamız lazım. O mum nerede?

Bizi aydınlatacak bu mum altı parti liderinin birleştiği “6'lı Masa”dır… Önce bir mum yanacak, sonra iki mum, üç mum derken milyonlarca mum bizi aydınlık bir Türkiye'ye taşıyacak… Ancak…

Ancak… Umut veren bu mumu söndürmeye çalışanlar var.

“6'lı Masa”nın önündeki en büyük engel olduğunu gören iktidar, medyasıyla, trolleriyle, söylemleriyle “6'lı Masa”nın altını oymaya çalışıyor…

★★★

Son zamanda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşmaları da kuşku ve endişe yarattı…

Akşener önce “Sayın Kılıçdaroğlu'na hayatım boyunca şükran duyacağım” şeklinde duygusal bir ifade kullandı… CHP cephesinde bunun memnuniyeti sürerken Meral Akşener'in önce:

“Biz noter değiliz. Kazanacak adayı seçmemiz lazım. Ciddi endişelerim var” demesi, ardından da “Bizim artık CHP'ye borcumuz yok. Aksine belki alacağımız var!” diye konuşması, demokrasiye geçiş için “6'lı Masa”ya büyük umutlar bağlayanları endişeye düşürdü.

Meral Akşener'in ve İYİ Parti kurmaylarının aykırı tavırları “Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkacakları” şeklinde yorumlanıyor.

Bu keskin dönüş nedendir, anlamak zor. Ancak, gelişen duruma Saray'ın çok sevindiği muhakkak!

★★★

Yarın liderler zirvesi var.

“6'lı Masa” Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde toplanacak.

Bugüne kadar Türk siyasetinin yükselen partisi olarak görünen İYİ Parti, pişmekte olan aşa su katarsa milletin tüm umutlarını söndürür, Türkiye'ye yazık olur!

Milletin umudunu söndürmeyin!

İYİ Parti (yani Meral Akşener) 6'lı Masa'da ortak adayın “Mutlaka seçilecek bir aday” olmasını şart koşuyor.

Tabii ki, “Seçilme şansı yüksek bir aday” belirlenmeli…Bunun aksi düşünülemez. Kimsenin, yeni bir Ekmeleddin faciası yaşanmasına tahammülü yok. Ancak…

“Seçilecek aday” sözü o kadar muğlak bir ifade ki!

Kimdir seçilecek aday? Bu nasıl anlaşılır? Garantisi nedir?

Anketlerde alınan sonuçlar yeterli olabilir mi?

O adayın siyasi nitelikleri, devlet tecrübesi, Türkiye'yi “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem”e taşımak için yeterli midir?

Konuşması, konuşma sanatı iyi midir?

Rakip çok deneyimli bir siyasetçidir. 6'lı Masa'nın adayı seçim meydanlarında onunla başa çıkabilecek nitelikte midir?

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı önündeki en büyük engel sanırım onun “seçilebilir” olmadığına dair kamuoyunda kasıtlı olarak yaratılan imaj… Bu yanlış imajın, “6'lı Masa”yı dağıtacak bir virüs gibi Meral Akşener'e de bulaşması, ülkemizin geleceği adına talihsizlik!

Bundan en karlı çıkacak kesim tabii ki Beştepe Sarayı'dır.

TEBESSÜM

“Bu yaştan sonra?!”

Uzun yıllardır birlikte yaşayan iki sevgiliden kadın olanı hep evlenmeyi hayal eder ama erkek bu konuda ihmalcidir.

Zaman böyle geçer ama kadın huzursuzdur. Bir gün konuyu tekrar açar:

“Ben artık evlensek derim. Sen ne dersin?”

Adam umutsuz bir tavırla cevap verir:

“Evlenelim evlenmesine ama, bu yaştan sonra bizi kim alır ki?”

GÜNÜN SÖZÜ

Bir görme özürlü, diğer bir özürlüye yol gösterirse ikisinin de sonu çukurdur!