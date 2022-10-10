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Aman ha! Halk gerçeği öğrenmesin!

99 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en ağır sansür düzenlemelerinden biriyle karşı karşıyayız.

Bu iktidar, sadece geri vitesi olan bir araç gibi ülkeyi hep gerisin geriye götürüyor.

Keyfî hapis cezaları getiren Sansür Yasası'nın ilk 14 maddesi Meclis'te AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi. Görüşmelere bugün devam edilecek.

“Dezenformasyon” yani “Yalan haber kılıfı” giydirilerek çıkartılmakta olan yasayla tüm muhalif sesler susturulmak isteniyor.

Yurttaşların haber alma hakkının gasp eden bu yeni düzenleme aslında anayasaya aykırı ama anayasayı takan kalmadı ki!

Tasarı, tamamen muğlak, keyfiliğe açık, sakıncalı maddeler içeriyor.

Mesela Twitter'da paylaşacağınız bir haber için bile tutuklanabilirsiniz. O tweeti paylaşanlar da suça ortak oldukları iddiasıyla yargılanabilir.

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Toplumu böyle baskı ve korkutmayla kontrol altına almak istemek otoriter rejimlerin işidir.

Oysa, Türkiye'nin sansüre değil, daha fazla demokrasiye, daha fazla özgürlüğe ihtiyacı var… Var amma bu AKP'nin umurunda mı?

İktidarın bütün derdi seçimi kazanmak için muhalif sesleri kısmak, halkın gerçekleri öğrenmesini önlemek.

“Uslu medya” ve “Uslu toplum” yaratmak istemelerinin sebebi bu!

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8 ay sonra hayati bir seçim var. Sansür Yasası gibi kim bilir daha neler neler icat edecekler?

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Sansür Yasası'na sert tepki gösterdi. TGS Genel Sekreteri Sibel Güneş:

“Basını ve sosyal medyayı kontrol altına almayı hedefleyen Sansür Yasası Meclis'ten geçerse, gazetecilik faaliyetleri neredeyse tamamen yasaklanmış olacak” diyerek Sansür Yasası'nın geri çekilmesini istedi.

AKP tam bir “İnadım inat” politikası izliyor. Özgürlükleri iyice kısıtlayan bu antidemokratik yasadan vazgeçmeyecekler.

Zaten onların inatları nedeniyle Avrupa'dan koptuk, bir Ortadoğu ülkesi haline geldik!

Bundan sonra düşeceğimiz yer, Afganistan ya da Afrika ülkelerinin düzeyidir! 20 yılda yarattıkları eser bu!

Haber özgürlüğüne pranga!

Meclis'teki Sansür Yasası'nda o kadar muğlak ifadeler var ki, gazetelerde ya da sosyal medyada yayınlanan haberler iktidarın hoşuna gitmezse, “Halkı endişe, korku ve paniğe sürüklüyor” iddiasıyla dava açılabilecek.

İstenecek ceza 1 yıldan 3 yıla kadar hapis!

Olmayan basın özgürlüğüne bir pranga daha vuruluyor!

Bu yasanın amacı belli: İktidarın seveceği hayali haberler yayınlanmasını istiyor.

Yandaşların ve yandaş grupların karıştığı yolsuzluklardan, ortaya çıkan soygunlardan, vurgunlardan bahsetmeyeceksiniz.

Doların yükseleceğinden, enflasyonun artacağından, çarşı-pazarda fiyatların el yaktığından, hayat pahalılığından bahsetmek de artık tehlikeli olacak!

Kendinizi bir anda savcının karşısında bulabilirsiniz.

Bir de ne diyorlar? Türkiye'de basın hürriyeti, düşünce ve ifade özgürlüğü varmış! Hadi canım siz de!

Bu yasa ile milletin her türlü haber alma ve haber verme hakkını gasp ediyorsunuz!

TEBESSÜM

Alçakgönüllü…

Askerde çavuş, acemi erlere soruyor:

“Sen nerelisin?”

“Adanalı”

“Sen?”

“Bursalı”

Sıra Temel'e geliyor:

“Ya sen?”

“Karslıyım çavuşum.”

Onu tanıyan erler bir ağızdan “Hayır çavuşum, o Karslı değil, Trabzonludur” diye bağırıyor.

Çavuş kızıyor:

“Trabzonlu olduğunu neden saklıyorsun lan?”

Temel boynunu büküyor:

“Övünmek gibi olmasın diye komutanım…”

GÜNÜN SÖZÜ

Bir görme engelli, diğer görme engelliye yol gösterirse ikisinin de sonu çukurdur!