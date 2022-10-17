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Avrupalı bankacı şaşırdı kaldı!

İktidarın ısrarla öne sürdüğü “Faiz sebep, enflasyon sonuç” teorisi doğru olsaydı, şimdiye kadar enflasyonun beli kırılması gerekirdi…

Oysa tam tersi oldu, enflasyonun değil, milletin beli kırıldı!

Şimdi pahalılık ve enflasyon yarış atları gibi dört nala gidiyor! İkisinin de durmaya hiç niyeti yok!

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Yanlış politikalarda “İnadımız inat” diye ısrar ediliyor ve “Faiz her geçen gün inmeye devam edecek. Kimse bize bu konuda akıl vermesin” deniliyor.

Oysa, faiz indiriminin dolar fiyatının artmasına sebep olduğu, bunun da enflasyonu azdırdığı bir gerçek.

Türkiye'de enflasyon dolara bağlıdır. Halen 18.80 lira dolayında olan dolar fiyatı daha da yükselirse, gelirlerimiz aynı oranda artmayacağı için enflasyon daha da tırmanacaktır. Türkiye'de neredeyse her malın fiyatı dolara endeksli… Fiyatları azdıran bu!

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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso geçtiğimiz günlerde Türkiye'deydi.

1994-2005 yılları arasında 11 yıl Fransa'nın Hazine Genel Müdürlüğü'nü yapan Bayan Basso, üst düzey bir devlet görevlisidir.

Bayan Basso, ülkemizde Maliye Bakanı Nebati ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştükten sonra “faiz sebep, enflasyon sonuç” teorisiyle yürütülen ekonomik programı diplomatik bir dille eleştirerek:

“Bu oldukça aykırı bir strateji. İşe yarayıp yaramayacağını bilmiyorum. Bu yüksek düzeyde enflasyon yaratır ve uzun vadeli yatırımlar için hiç iyi değildir. Ortaya ciddi zorluklar çıkabilir” dedi.

Bizimkiler Avrupalı bankacının sözlerinden bir ders çıkardılar mı, yoksa “Bu kadın bir şeyden anlamıyor” mu dediler, bilmiyoruz!

Fransız bankacı, belki de bizi kıskandığı için öyle konuşuyordur!

Malûm, bizimkilerin ne zaman başları dara gelse “Avrupa ve Amerika bizi kıskanıyor” deyip işin içinden çıkıyorlar!

İleri saat işkencesi başlıyor!

Kış günleri hızla yaklaşıyor… Günler erken kararıyor, geceler uzuyor artık…

“İleri saat” uygulaması nedeniyle aylarca sürecek işkence başlıyor.

Çoluk-çocuk, işçi-memur, herkes sabahın kör karanlığında kalkıp, o zifiri karanlıkta okula ya da işine gidecek.

Geçtiğimiz yıllarda ilkokula giden minik yavruların nasıl perişan olduğunu bizzat gördük, yüreklerimiz sızladı.

2016 yılında Damat Berat Bey'in bakanlığı zamanında başlatılan ve 6 yıldır yaz-kış devam eden ileri saat uygulamasının aslında bir faydası yok.

Enflasyon ve yoksulluğa olduğu gibi karanlığa da mahkûm edildik.

Bütün Avrupa ülkeleri kış aylarında ileri saat uygulamasını bırakıp normal saate dönüyor.

Sanırım biz onlardan daha akıllı olduğumuz için kış aylarında da bu anormal saat uygulamasında ısrar ediyoruz.

Enerji Bakanlığı, “Elektrik tasarrufu” yapıldığını iddia ediyor ama Enerji Mühendisleri Odası “Tasarruf-masarruf yok!” diyor.

O halde nedir bu ileri saat israrı? Millete (özellikle bütün kış sabahları zifiri karanlıkta kalkıp soğuktan titreyerek okula gidecek olan minik yavrularımıza) yazık değil mi?

TEBESSÜM

“Çocuk sever misin?”

Hizmetçi bulmak için gazeteye ilan verirler…

Ertesi gün, evin hanımı dışarıdayken kapı çalınır.

Karısı evde olmadığı için evin erkeği kapıyı açar…

Genç ve güzel bir kadın:

“Gazetedeki ilanınızı okudum da…” der.

Adam, kadını şöyle bir süzer:

“Öyle mi? İyi yemek pişirmesini bilir misin?”

“Bilirim tabii…”

“Ütü yapmayı?”

“Bilirim…”

“Çocuk sever misin?”

“Severim ama biz yine de dikkatli olalım beyefendi!”

GÜNÜN SÖZÜ

İçinde yalan sözler bulunmayan siyasi demeçler sıkıcı olur!