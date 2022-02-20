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Bir şarkılık ömürleri mi kaldı?

Ne şarkıymış ama…

Bütün Türkiye'yi salladı.

Şarkıdaki sözleri kimi pandemiye, kimi de AKP'ye yordu.

Tarkan'ın “Geççek” adlı şarkısına trollerin fena fena halde kızmasına pek şaşırmadım ve “Anlaşılan onlar da iktidarın bir şarkılık ömrü kaldığını düşünüyorlar” dedim kendi kendime…

Yandaşların bam teline dokunan şarkıda ne diyor Tarkan?

“Çok uzattın vallahi bıktık,

Düş babam artık, düş yakamızdan,

Geldiği gibi gitçek,

Her şeyin sonu var,

Bu çile de bitçek!”

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– Bu sözlerden çok sayıda siyasi mesaj çıkartanlar var…

– Bir sanatçı hassasiyeti ile toplumun duygularını yansıttığını söyleyenler var.

– “Biz salak değiliz, mesajı anladık!” diye kızıp köpürenler var.

– “Ülkenin yoksulluğunu, halkın çektiği çileyi, artan fiyatları anlatıyor, bunların geçeceğini söyleyerek insanlarımıza umut veriyor.” diyenler var…

– “Salgında perişan olan dünyanın halini eleştiriyor” yorumunu yapanlar var.

– Akla ziyan projeler üreten troller, Tarkan'ı da “FETÖ'cü yaptı.

– Ve… Bir televizyon salağı yüksek bilgisinin (!) ışığında “İddia ediyorum bu işi FETÖ yaptırdı. Şarkının sözleri Pensilvanya'da yazıldı.” dedi.

– Bu arada “Şarkıyı CeHaPe yaptırdı” diyen ahmakların da olması hiç şaşırtıcı değil!

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Tüm bu tepkiler karşısında, şarkı sözlerini yazan ve besteleyen Tarkan şöyle diyor:

“Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum… Şarkıyı topluma umut vermek için hazırladım…”

Tarkan, amacını böyle açıklıyor ama herkes işine geldiği gibi anlıyor.

Onun hissettiklerini şarkıya döken sanatçı hassasiyetine pek aldırış eden yok!

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“Oh oh! Gitçek gitçek,

Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek.

Oh oh! Zilleri takıp oynayacağız o zaman!”

İşte, AKP'lileri çileden çıkartan bu sözler…

Öküzün altında buzağı arayan troller “Şarkı siyasi mesaj veriyor” diyerek Tarkan'ı linç etmeye çalışıyorlar.

Neden bu kadar işgillendiklerini anlamak zor değil… İktidarın kendilerine verdiği mamaları kaybetmek korkutuyor onları…

Kesin olan şudur ki, her iktidar bir gün, geldiği gibi sandıkta gider!

“Mahkeme kadıya mülk değildir” sözü bu nedenle söylenmiştir.

Siz, dünyaya kazık çakan bir iktidar gördünüz mü?

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Gerçek olan nedir?

Pahalılıktır… Yüksek faturalardır… İşsizliktir… Fukaralıktır!

İktidar 20 yılda başarısız olmuştur…

Bütün bu sıkıntıların geçmesini beklemek, halkın rahat bir nefes almasını umut etmek, insanlara moral vermeye çalışmak yanlış mıdır?

Tarkan'ın yaptığı budur…

İsteyen istediği gibi anlar!

TEBESSÜM

Yargıya siyaset girerse?

Bilge kişiye sormuşlar:

“Akıllı kimdir?”

“Herkesten öğrenendir.”

“Güçlü kimdir?”

“Hırslarını yenebilendir.”

“Zengin kimdir?”

“Halinden memnun olandır.”

“Peki o kimdir?”

Bilge kişi şöyle demiş:

“Hemen hemen hiç kimse!”

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Yukarıdaki sözleri bana, kendisi de bilge bir kişi olan 9'uncu Cumhurbaşkanı Demirel nakletmişti…

Demirel'in söylediği önemli bir söz daha vardı. Bu söz, günümüzde daha da önem kazanıyor..

Türk siyasetinin bilgesi şöyle demişti:

“Camiye siyaset girerse ibadet kalmaz…

Yargıya siyaset girerse adalet kalmaz!”

GÜNÜN SÖZÜ

Demokratik rejim sağlık gibidir, kaybedilmeden değeri pek fark edilmez!