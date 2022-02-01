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Siteleri fahiş aidat zamları sardı!

Ülkemizin “Faiz sebep, enflasyon sonuç” gibi bilim dışı söylemlerle yönetilmesinin ağır faturasını tüm millet ödüyor.

Ekonomideki yangın her ailenin bütçesini tutuştururken, İstanbul'daki sitelerin aidatları da zirve yapıp tavana vurdu.

İktidarın zamlarını bahane eden yöneticiler, konut aidatlarına yaptıkları anormal zamlarla, yoksul olmayan ailelere bile “Biz bu yükün altından nasıl kalkacağız?” dedirttiler.

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İstanbul'da aylık aidatlara yüzde 58 gibi fahiş zam yapan sitelerden biri de Etiler Alkent Sitesi… Kat malikleri artık kendi tapulu evlerinde kirada oturur gibi aidat ödeyecekler:

– 285 metrekare çatı dubleks daireler: 4400 TL.

– 206 metrekare bahçe dubleks daireler: 3470 TL.

– 165 metrekare standart daireler: 3035 TL.

– 78 metrekare küçük daireler 1925 TL.

Bu aşırı aidatlar doğal olarak kat maliklerini çok rahatsız ettirdi.

Sitedeki okurlarımdan bana gelen şikâyet mesajlarında:

– “Şu rezalete bakar mısınız? Kendi evimizde kirada oturur gibi olduk.”

– “Yaklaşık 6 ay önce yönetimi ele geçiren grup, bizi yolunacak kaz gibi görmeye başladı!”

– Site yöneticileri zor durumda kalan kat malikleri için “Aidatını ödeyemeyen evini kiraya versin ya da satıp gitsin!” diyor. Bu tavır hiç de vicdani değil!” gibi ifadeler var.

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Alkent Sitesi'nin önceki İcra Kurulu Başkanı Kemal Beyazıt'tan da ilginç bir mesaj aldım. Özetle şöyle diyor:

“Mevcut yönetim 2022 yılı için yüzde 58 gibi fahiş bir zam öngördü.

Geçmiş 3 dönemin aidatlarına hiç zam yapmayan ekibi olarak biz, aidatlarda sadece yüzde 29 artışla, kalite ve hizmetten ödün vermeden, aynı çalışanlarla sitemizi mükemmel yönetebiliriz.

Savurgan harcamalar sebep, fahiş zam sonuçtur!

Gereksiz harcamalar yaptıkları için sıfırladılar. Kendi kötü yönetimleri nedeniyle komşularımızdan fazladan 5 milyon lira toplamak âdil değildir.

Niyet kötü olunca akıl tutulur! Artık sözün bittiği yerdeyiz!”

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Sevgili okurlar… Alkent Sitesi sadece bir örnek… İstanbul'da hemen hemen tüm sitelerinde durum böyle… Aidatlar 3 bin lira ile 5 bin lira arasında… Bazılarında daha da yüksek!

Fazla söze gerek yok. İnsanlar neye lâyıksa öyle yönetilir. Çünkü o yöneticileri kendileri seçiyor!

“Artık aklımızı kullanalım!”

Bodrum'da yaşayan 92 yaşındaki yazar okurum Turgut Karabekir, ülkemizdeki enerji sorununun çözüm yolunun “Güneş enerjisi” olduğunu belirterek şöyle diyor:

“İran doğalgazı 3 gün kesti panik oldu. Bir çatışma halinde Rusya gazı keserse ne olacağını düşünmeliyiz.

Enerjide bağımlı bir ülke oldukça her türlü felâkete açığız!

Yıllardır tarımda, sanayide, savunmada, adalette, eğitimde bağımsız olmadan düzelmeyeceğimizi yazdım, çizdim, söyledim ama duyuramadım.

Çıkış yolu, büyük güneş enerjisi çiftliklerini güney illerimizin yamaçlarına kurmaktır. Bunun yıllardır gündeme alınmamasını üzüntü ve hayretle karşılıyorum. Ne olur artık aklımızı kullanalım!”

TEBESSÜM

Bol maaşlı küfürbazlar!

Bir seçim öncesi yerel bir gazeteye şöyle bir ilan verilir:

“Çenesi güçlü, iyi argo bilen, sövüp saymada, etkin küfürde becerikli, herkese lâf yetiştirebilen, hazırcevap elemanlara ihtiyaç vardır. Bol maaş verilecektir.”

Diğer siyasi partinin il başkanı bu ilanı okuyunca yanındaki görevlilere dönüp emreder:

“Meydanı onlara bırakamayız. Yarın biz de hemen böyle bir ilan verelim!”

GÜNÜN SÖZÜ

Baba, verdiği parayı geri istemeyen yegâne bankadır!