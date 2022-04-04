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SSK ve Kemal Kılıçdaroğlu

Zamlar, piyasalara atılan bombalar gibi… Her yanı yakıp yıkıyor…

Ceplerde para, vatandaşta huzur kalmadı.

Mutluluk Türk halkından çok uzakta!

İktidar ise hâlâ desteksiz atıyor:

“En zoru atlattık kalkışa geçtik!”

“Ahdim olsun fiyat artışları duracak.”

“Ahdim olsun enflasyon düşecek!”

“Ahdim olsun işsizlik azalacak!”

“Ahdim olsun dolar kuru inecek!”

“Ahdim olsun Türkiye şahlanacak!”

Vesaire, vesaire…

Bunların hangi biri gerçekleşti? Hiç biri!

Bu defa, müflis tüccarlar gibi eski defterleri karıştırıp, her fırsatta Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıyorlar:

“Bay Kemal, Sosyal Sigortalar Kurumu'nu (SSK) batırmıştır!”

Yaa beyler, fiyatlar halkı yakıyor, ülke batıyor, siz hâlâ 24 yıl önceki SSK'dan bahsediyorsunuz.

Bürokraside uzun yıllar üst düzey görevler yapan Anavatan Partlili Dr. Burhan Özfatura, hayatını anlattığı kitapta Kılıçdaroğlu'ndan şöyle bahsetmişti:

“Kemal Kılıçdaroğlu bizim meslektaşımız ve kardeşimizdir. SSK Genel Müdürü olarak başarılıdır. Onun hukuka ve ahlâka aykırı hiçbir icraatı asla olmamıştır. Bunu yazmayı vicdani bir görev saydım.”

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Konu yeniden gündeme gelince durumu, sağlık alanında uzun yıllar gazetecilik yapan ve SKK'nın durumunu en iyi bilenlerden biri olan Coşkun Bel'e sordum.

CHP Sağlık Politikaları Genel Başkan Danışmanı olan Coşkun Bel acı acı gülerek anlattı:

“Bir atasözümüz vardır. ‘Çamur at, izi kalsın!' denir. Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılmak istenen de budur.

Sayın Kılıçdaroğlu 1992-1998 yılları arasında SSK Genel Müdürlüğü yaptı. Gelmiş geçmiş iktidarların ötelemiş olduğu kangren haline gelen sorunları çözmek için gece-gündüz çalışarak çok çaba sarf etti.

Dürüst bürokrat kimliğiyle ön plana çıkan, çalışkan ve kurumu için önemli icraatlar yapan, örnek alınacak bir Genel Müdür oldu.

Ülkenin sağlık ve sosyal politikalarını belirleyen ve uygulayan siyasi iktidarlardır. Hükümetlerin uyguladığı yanlış politikaların faturası Kılıçdaroğlu'na da, hiçbir bürokrata da çıkartılamaz.”

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“Günümüzde SSK hastanelerini âdeta arar hale geldik. İnsanlar sıraya girip, tüm imkânsızlıklara rağmen aynı gün muayenesini oluyordu.

Türkiye'de şu anda randevu sistemi çökmüş durumda…

Onkoloji, göz, cildiye, kardiyoloji gibi uzmanlık gerektiren alanlarda ancak haftalar sonrasına randevu alabiliyorsunuz. Ultrason, MR gibi tetkiklerde ise aylar sonrasına gün veriliyor.

SSK'nın nasıl ve neden battığını, kimlerin sorumlu olduğunu ‘Sağlıkta Hapı Yuttuk' adlı kitabımda uzun uzun anlattım. Gerçekler balçıkla sıvanmıyor!”

Orman yangınları!

Hafızası zayıf bir toplum olduk. Ülkemizde yaşanan felaketler geçince hemen unutuyoruz. Ta ki, yeni bir felaket gelinceye kadar! O zaman da iş işten geçmiş oluyor.

Meselâ orman yangınları… Şimdiden ufak ufak yangınlar başladı bile… Önümüzdeki yaz aylarında, geçen yıla benzer felâketler yaşamamak için şimdiden önlemler almak akılcı bir davranış olur.

Geçen yıl Temmuz ve Ağustos aylarında Manavgat'ta başlayan ve 49 ile yayılan 15'i büyük 299 orman yangınında milyonlarca ağacımız yanmış, 8 insanımız can vermiş, on binlerce hayvan telef olmuştu.

Meral Akşener'in Başdanışmanı ve İzmir milletvekili Dr. Aytun Çıray tüm bunları hatırlatarak, Meclis'e bir soru önergesi verdi.

Hükümeti eleştiren Çıray, yaklaşan yaz aylarında geçen yılkine benzer yangın facialarının yaşanmaması için alınmış ve alınacak tedbirlerin kamuoyuna açıklanmasının çok önemli olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

“Bu uyarıların dikkate alınmaması halinde, çıkacak her yangından Orman Bakanı'nı doğrudan sorumlu tutacak ve ağır görev ihmali nedeniyle suç duyurusunda bulunacağım.”

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