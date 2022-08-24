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Türkiye gemisi batarsa!!!

Son günlerin en önemli…

En doğru…

En müthiş…

Ve de en korkunç sözlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi ve dedi ki:

“Türkiye gemisi batarsa hepimiz boğulacağız!”

Dinlerken ürperdim doğrusu…

Bakanlar Kurulu toplantısından sonra konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan:

“Hepimiz aynı Türkiye gemisinin içindeyiz. Bu gemi güvenlik gibi, ekonomi gibi, bunların üzerinden açılan delikle su alarak batarsa hepimiz boğulacağız.” dedi.

Haklıdır. Bu sözlere kimsenin itirazı olamaz. Türkiye hepimizin… Allah korusun bu ülke batarsa bizler ne oluruz? Bunu düşünmek bile istemiyorum!

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Peki… Şimdi gerçekleri konuşalım.

Bir gemi batarsa, o geminin batışından kim sorumludur?

Bu sorunun cevabını bilmeyen yoktur: Sorumlu KAPTAN'dır!

Türkiye gemisinin kaptanı kim?

Her şeye tek başına karar verme yetkisi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan geminin kaptanıdır.

Türkiye gemisi batarsa sorumlu Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Buna kimse hayır diyemez!

Gemide açılan delikleri görüp tıkamak, geminin yolundaki kayalıkları görüp yön değiştirmek, batışı önleyecek tedbirleri almak KAPTAN'ın görevidir.

Hiçbir gemide kaptanın emri olmadan bir şey yapılamaz.

“Tek Adam Sistemi”nin uygulandığı Türkiye'de de öyle…

Ülkemizin yönetici kadrosundaki (bakanlar, bakan yardımcıları, danışmanlar) herkes, yapılacak işlerden önce söze:

“Sayın Cumhurbaşkanı'mızın emirleriyle…”

“Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla…”

“Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bilgisi dahilinde…” diye başlıyorlar.

Saray sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul'daki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangının söndürülmesi için bile:

“Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla yangına derhal müdahale edildi.” diye açıklama yaptı. Yani Cumhurbaşkanı talimat vermese yangın söndürülmeyecek miydi?

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Cumartesi günü Gaziantep ve Mardin'de feci trafik kazaları oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada “Kazaları hemen Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a bildirdik ve bölgeye intikal ettik.” dedi.

Görüldüğü gibi Cumhurbaşkanı, Türkiye'de olan her şeyden, uçan kuştan bile haberdar ediliyor, onun talimatları bekleniyor.

Ülkede (ekonomi, siyaset, sağlık ve eğitimde) ne yapılıyorsa, Cumhurbaşkanı'nın emirleriyle yapılıyor.

Allah esirgesin günün birinde koca Türkiye batarsa 1 numaralı sorumlu kim olur dersiniz?

“Devşirme seçmen” oyları!

Zafer Partisi lideri Prof. Dr. Ümit Özdağ müthiş bir haber verdi ve dedi ki:

“1 milyon 476 bin Suriyeli mülteci Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alındı!”

AKP iktidarının seçim oyunlarından biri de bu galiba… Anlaşılan, Suriyeli sığınmacıları vatandaş yaparak onların oylarını almak istiyor.

2002 yılından bu yana 5 Genel Seçim, 2 Cumhurbaşkanlığı Seçimi kazanmış olan AKP'nin böyle bir şeye ihtiyacı olmaması, buna tenezzül etmemesi gerekir ama… Demek ki devşirme seçmenlerin oylarından medet umar hale geldi! Yazık!

TEBESSÜM

Vay canına! Bu ne yaa?

Adam, gözlerinde hissettiği rahatsızlık nedeniyle doktora gitmiş. Doktor iyice muayene ettikten sonra büyük bir şaşkınlık içinde:

“Bunca yıllık göz doktoruyum, böyle göz hastalığı görmedim.” demiş.

“Nasıl yani?” diye sormuş adam…

“Sağ gözünüz soldan sağa bakıyor, sol gözünüz ise yukarıdan aşağıya…”

Adam “Normaldir doktor bey” demiş “Ben bulmaca meraklısıyım!”

GÜNÜN SÖZÜ

Geleceğine kendin sahip çık, yoksa başkası sahip çıkar!